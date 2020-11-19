إصابة لاعب دولي مغربي بكورونا في تركيا

تأكدت إصابة لاعب دولي مغربي في فريق "غلاطة سراي" التركي، بفيروس كورونا المستجد، بحسب إعلام محلي.

وأفاد موقع "البطولة" المغربي بأن اللاعب يونس بلهندة أصيب بالوباء، فيروس كورونا المستجد، بعد ظهور نتائج المسحة الطبية.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس ضمن "غلاطة سراي" التركي إلى 10 حالات، بينها خمسة لاعبين: يونس بلهندة، وريان بابل، وعمر العبدلاوي، وأوكان كوكوك وأردا توران، فضلا عن 5 من أعضاء الطاقم التدريبي.

ويحتل "غلاطة سراي" المركز الثالث في الدوري التركي الممتاز برصيد 16 نقطة، جمعها من 5 انتصارات، وتعادل وحيد إلى جانب هزيمتين، من أصل 8 جولات.