مصر... رئاسة الجمهورية تطلق تطبيقا للهواتف الذكية

وأوضح الموقع أنه لتحميل التطبيق ينبغى اتباع الخطوات التالية:

1-البحث عن برنامج جوجل بلاى أو آب ستور عن "رئاسة جمهورية مصر العربية " أو باللغة الإنجليزية نقوم بكتابة " Egyptian Presidency".

2-النقر على الأيقونة التي ستظهر في أول تائج البحث، نقوم بعد ذلك بالنقر على زر تثبيت أو تنزيل.

3-بعد الانتهاء من التثبيت سنغلق برنامج متجر غوغل، وسنجد على سطح الهاتف برنامج "رئاسة جمهورية مصر العربية" موجود ضمن برامج الهاتف.

4-النقر على أيقونة "رئاسة جمهورية مصر العربية" سيقوم البرنامج بتحميل البيانات وفتح تفاصيل البرنامج.

في سياق متصل، عرض الحساب الرسمي لصحيفة "اليوم السابع" على فيسبوك، اليوم الخميس، أغنية جديدة بعنوان "حلم جديد" تبرز إنجازات الدولة المصرية في عهد رئيسها الحالي عبد الفتاح السيسي.

وقالت الصحيفة إن "الدولة المصرية شهدت خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، وتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة الطرق والكبارى العملاقة ومصانع جديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعى والقضاء على المناطق غير الآمنة، وغيرها من المشروعات في مختلف المحافظات".