بعد حادثة المطار... أرسنال يرفض انضمام أوباميانغ إلى منتخب الغابون... فيديو

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مساء اليوم الخميس، أن باتريس نيفو مدرب الغابون، قد كشف أن فريق أرسنال لن يسمح للاعبه بيير إيميريك أوباميانغ، بالانضمام إلى منتخب بلاده في مشاركته الدولية مرة أخرى، بعد احتجاز اللاعبين في مطار غامبيا لمدة ستة ساعات من دون جوازات سفرهم.

وأفادت الصحيفة بأن غضب النادي الإنجليزي يرجع إلى نشر مهاجم أرسنال مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، حينما اضطر هو وبقية أفراد منتخب الغابون للنوم على الأرض، بعد وصولهم إلى مطار بانجول الدولي في غامبيا، صباح الاثنين الماضي، بعد أخذ جوازات سفرهم، وافتراشهم أرضية المطار.

وأوضح أوباميانغ، اللاعب الغابوني، أنه ورفاقه شعروا بأنهم رهائن قبل أن يسمح لهم بدخول البلاد بعد ست ساعات، لخوض المباراة التأهيلية لكأس إفريقيا للأمم ضد غامبيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن واقعة المطار دفعت الاتحاد الإفريقي للكرة "الكاف"، إلى إجراء تحقيق في الواقعة، فيما يعتقد باتريس نيفو، أن أرسنال من المحتمل أن يمنع أوباميانغ من تمثيل بلاده مرة أخرى، وتوقع نفس الشيء من أندية اللاعبين الآخرين.