"مصدر قوتي"... الملكة إليزابيث والأمير فيليب يحتفلان بعيد زواجهما الثالث والسبعين

ونشر قصر بكنغهام، احتفالا بالذكرى السنوية، صورة للملكة مبتسمة وهي وزوجها ينظران إلى بطاقة تهنئة من أحفادها الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، إلى جانب بطاقات ورسائل أخرى.

والتقطت الصورة في قلعة وندسور مقر إقامة الملكة في غرب لندن، حيث يقيم الزوجان أثناء العزل العام.

وفي إيماءة إلى أيام زواجهم الأولى، وضعت إليزابيث بروشا من الياقوت الأزرق والألماس ظهر في صور التُقطت لها في برودلاندز بجنوب إنجلترا خلال الجزء الأول من شهر العسل.

وكانت الملكة إليزابيث قد قالت عندما احتفل الزوجان بالذكرى الخمسين لزواجهما عام 1997: "لقد كان، بكل بساطة، مصدر قوتي طوال هذه السنوات".

وتزوجت إليزابيث (94 عاما) وفيليب (99 عاما) في وستمنستر أبي في لندن في 20 نوفمبر تشرين الثاني 1947، بعد عامين فقط من نهاية الحرب العالمية الثانية.

والتقى الزوجان لأول مرة عندما حضرا حفل زفاف ابنة عم فيليب، الأميرة مارينا اليونانية، إلى عم إليزابيث، دوق كنت، عام 1934.