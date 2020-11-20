رسميا.. كأس السوبر الأفريقي في القاهرة بدلا من الدوحة

ونشر الاتحاد الأفريقي، مساء اليوم الجمعة، بيانا أوضح فيه أنه بناء على التنسيق المشترك بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد القطري لكرة القدم، فيما يتعلق بأجندة الأحداث الرياضية، فقد تقررعدم إقامة كأس السوبر 2020 في دولة قطر، والتي كانت مقررة في الفترة ما بين 14-16 أغسطس/آب 2020.

إقامة النسخة 29 من توتال CAF كأس السوبر 2020 بالقاهرة https://t.co/U4WWnoBx95 — CAF MEDIA (@CAF_Media) November 20, 2020

وأكد البيان أن النسخة الـ 29 من كأس السوبر الأفريقي 2020 ستقام في القاهرة.

ويقام كأس السوبر الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من مباراة واحدة تقام في بلد الفريق الفائز بلقب دوري الأبطال.

وتجمع مباراة السوبر الأفريقي بين نهضة بركان المغربي، الفائز بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا، حيث تأهل الأهلي والزمالك المصريان للمباراة النهائية.