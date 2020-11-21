افتتاح أول "كهف للأجبان" في دبي... صور

افتتحت سلسلة متاجر بالإمارات ما وصفته بـ"كهف الأجبان"، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، لتلبية أذواق سكان الإمارات من مختلف الجنسيات.

ونقلت صحيفة "الرؤية" عن مسؤولين في سلسلة متاجر التسوق "جرانديوس" قولهم بأن الكهف الذي تم افتتاحه في منطقة جميرا بدبي يضم عشرات الأنواع من الجبن بمختلف مذاقاته وألوانه من كافة أنحاء العالم.

وأوضحت الصحيفة أن "كهف الأجبان" يعد جزء رئيسي من متجر "جرانديو" في دبي، ويهدف لتلبية طلبات أكثر من 200 جنسية تقيم في الإمارة، حيث يستقبل الكهف الزوار بمختلف جنسياتهم، لتذوق الأجبان التي تربوا عليها في بلدانهم الأصلية.

«كهف الأجبان».. رحلة بين مذاقات الجبن تنطلق من دبي#الرؤية_بلا_حدود https://t.co/zUpurjKH3B — الرؤية - الإمارات (@alroeya_uae) November 19, 2020

وافتتحت فاطمة توكل وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية وممثلين لقطاع البيئة بالإمارات فرعاً جديداً لسلسلة متاجر "جرانديوس" في دبي، وهي أول سلسلة متاجر صديقة للبيئة في الإمارات، مشيرة إلى أن الدولة تدعم خطط المتاجر التي تطبق ممارسات الحفاظ على البيئة بتقليل الهدر وخفض النفايات.

من جانبه، صرح رجل الأعمال غسان عبود رئيس مجلس إدارة المجموعة المالكة للمتاجر إن جرانديوس تعد أول سلسلة متاجر تسوّق تطبق إجراءات متكاملة لحماية البيئة، وتحفز المستهلكين على التسوق بمسؤولية للحفاظ على البيئة، إذ توفر لهم عربات التسوق والسلال المصنوعة من مواد معاد تدويرها، وتستغني عن الأكياس البلاستيكية لتحل محلها الحقائب الورقية، كما تدعو المتسوقين إلى إحضار حقائبهم الخاصة والقابلة لإعادة الاستخدام.