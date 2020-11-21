دبي: "مدينة الثلج" تفوز بأفضل منتجع تزلج داخلي في العالم... فيديو وصور

أعلنت شركة ماجد الفطيم، عن فوز مدينة الثلج أو المعروفة باسم "سكي دبي" للعام الخامس على التوالي بجائزة "أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم".

وتعد "جوائز التزلج العالمية" أرقى برنامج للجوائز في قطاع سياحة التزلج، وتغطي مجموعة واسعة من الفئات التي تتنافس عليها أفضل المنتجعات والفنادق وشركات قطاع التزلج، من مختلف أنحاء العالم، نقلا عن مكتب دبي الإعلامي.

وتم ترشيح "سكي دبي" ضمن ثمانية منتجعات تزلج داخلية معروفة عالميا، من مصر وألمانيا والصين وإسبانيا وسكوتلاندا ونيوزلندا وهولندا، وتم الإعلان عن فوزه بعد حصوله على أعلى عدد من أصوات العاملين في قطاع التزلج وزبائنه.

.@skidxb wins the ‘World’s Best Indoor Ski Resort’ at the internationally recognised World Ski Awards for the 5th consecutive year. #Dubai pic.twitter.com/zAQrdipwl4 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 21, 2020

وأعلنت إدارة شركة ماجد الفطيم، المسؤولة عن المنتجع، أن:

"فوز سكي دبي للعام الخامس على التوالي بجائزة أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم، ضمن جوائز التزلج العالمية المرموقة. ويأتي هذا التكريم بعد فوز "سكي دبي" مؤخرا بجائزة "أفضل علامة تجارية للخدمة المتميزة" (الضيافة والترفيه) ضمن جوائز التميز لقطاع الأعمال، التي تقدمها "اقتصادية دبي"".

وقال محمد العتري، المدير العام للعمليات ومشاريع الثلج العالمية في "ماجد الفطيم": "تعد جوائز التزلج العالمية دليلا حاسما على الامتياز، ونحن في سكي دبي فخورون بالحصول على الجائزة للعام الخامس على التوالي. تحتوي هذه الفئة على عدد من منتجعات التزلج المميزة الأخرى، بما فيها العلامة التجارية الشقيقة سكي مصر، ما يلهمنا لمواصلة تحسين معاييرنا باستمرار، وذلك كجزء من سعينا الدائم لتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم".

وتابع قائلا :

" أهم أسباب نجاحنا المستمر على مر هذه السنين هو التزامنا الدائم بالابتكار والإصرار على تجاوز حدود المستطاع".

@DubaiSC and @skidxb organised The Ice Warrior Challenge at Ski Dubai Mall of the Emirates, which witnessed the participation of a variety of different nationalities and age groups. #Dubai pic.twitter.com/5Goz1fdywd — Blue Gulf (@BlueGulf2) November 8, 2020

وقال سيون رابسون، مدير عام "جوائز التزلج العالمية":

"يسعدني أن يتم تكريم هذه الجهود من قبل قطاع التزلج والجمهور، عبر التصويت للمنتجع كأفضل منتجع تزلج داخلي في العالم".

للعام الخامس على التوالي.. "سكي #دبي" يفوز بجائزة "أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم" ضمن "جوائز التزلج العالمية" (World Ski Awards).https://t.co/z4owWxcPpn pic.twitter.com/zyLm1a6Yae — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 20, 2020

وتابع رابسون قائلا:

"رغم ما يواجهه قطاع السياحة العالمي من تحديات غير مسبوقة، أظهر "سكي دبي" مرونة غير مسبوقة مكنته من مواصلة تزويد زواره بتجربة تزلج عالمية المستوى، بشكل مسؤول وآمن".

من المعروف أن، سكي دبي (Ski Dubai)‏ هو حوض للتزلج الداخلي بمساحة 22,500 متر مربع هو جزء من مول الإمارات الذي يعتبر أحد أكبر مراكز التسوق في العالم، وتم افتتاحه في تشرين الثاني/نوفمبر 2005.