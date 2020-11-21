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    مدينة الثلج دبي

    دبي: "مدينة الثلج" تفوز بأفضل منتجع تزلج داخلي في العالم... فيديو وصور

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    أعلنت شركة ماجد الفطيم، عن فوز مدينة الثلج أو المعروفة باسم "سكي دبي" للعام الخامس على التوالي بجائزة "أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم".

    وتعد "جوائز التزلج العالمية" أرقى برنامج للجوائز في قطاع سياحة التزلج، وتغطي مجموعة واسعة من الفئات التي تتنافس عليها أفضل المنتجعات والفنادق وشركات قطاع التزلج، من مختلف أنحاء العالم، نقلا عن مكتب دبي الإعلامي.

    وتم ترشيح "سكي دبي" ضمن ثمانية منتجعات تزلج داخلية معروفة عالميا، من مصر وألمانيا والصين وإسبانيا وسكوتلاندا ونيوزلندا وهولندا، وتم الإعلان عن فوزه بعد حصوله على أعلى عدد من أصوات العاملين في قطاع التزلج وزبائنه.

    وأعلنت إدارة شركة ماجد الفطيم، المسؤولة عن المنتجع، أن:

    "فوز سكي دبي للعام الخامس على التوالي بجائزة أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم، ضمن جوائز التزلج العالمية المرموقة. ويأتي هذا التكريم بعد فوز "سكي دبي" مؤخرا بجائزة "أفضل علامة تجارية للخدمة المتميزة" (الضيافة والترفيه) ضمن جوائز التميز لقطاع الأعمال، التي تقدمها "اقتصادية دبي"".

    وقال محمد العتري، المدير العام للعمليات ومشاريع الثلج العالمية في "ماجد الفطيم": "تعد جوائز التزلج العالمية دليلا حاسما على الامتياز، ونحن في سكي دبي فخورون بالحصول على الجائزة للعام الخامس على التوالي. تحتوي هذه الفئة على عدد من منتجعات التزلج المميزة الأخرى، بما فيها العلامة التجارية الشقيقة سكي مصر، ما يلهمنا لمواصلة تحسين معاييرنا باستمرار، وذلك كجزء من سعينا الدائم لتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم".

    وتابع قائلا :

    " أهم أسباب نجاحنا المستمر على مر هذه السنين هو التزامنا الدائم بالابتكار والإصرار على تجاوز حدود المستطاع".

    وقال سيون رابسون، مدير عام "جوائز التزلج العالمية":

    "يسعدني أن يتم تكريم هذه الجهود من قبل قطاع التزلج والجمهور، عبر التصويت للمنتجع كأفضل منتجع تزلج داخلي في العالم".

    وتابع رابسون قائلا:

    "رغم ما يواجهه قطاع السياحة العالمي من تحديات غير مسبوقة، أظهر "سكي دبي" مرونة غير مسبوقة مكنته من مواصلة تزويد زواره بتجربة تزلج عالمية المستوى، بشكل مسؤول وآمن".

    من المعروف أن، سكي دبي (Ski Dubai)‏ هو حوض للتزلج الداخلي بمساحة 22,500 متر مربع هو جزء من مول الإمارات الذي يعتبر أحد أكبر مراكز التسوق في العالم، وتم افتتاحه في تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

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