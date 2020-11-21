مركز الإعلام الرقمي العراقي: تطبيق "تيك توك" يهدد سلامة الجيش

شدد مركز الإعلام الرقمي (DMC)على ضروة عدم السماح لأي منتسب في وزارة الدفاع باستخدام تطبيق "تيك توك" وتصوير مقاطع من داخل أماكنهم العسكرية.

وأوضح المركز في بيان له أن: "الجماعات الإرهابية قد تستفيد من هذه المقاطع في تنظيم هجمات ضد القوات العسكرية العراقية، وبالتالي ستكون هذه المقاطع سببا في إراقة الدم وخسارة الأرواح"، وفق موقع "dmc-iq".

#مركز_الاعلام_الرقمي يشدد على ضرورة عدم السماح لاي منتسب في وزارة الدفاع باستخدام تطبيق #تيك_توك وتصوير مقاطع من داخل اماكنهم العسكرية. pic.twitter.com/u4JJri8Cdl — مركز الإعلام الرقمي (@iraqDMC) November 20, 2020

وأكد مركز الإعلام الرقمي العراقي أنه: " من حق أي مواطن استخدام هذه المنصات طالما لا يتعارض مع القانون وحرية التعبير عن الرأي، لكن تصوير الجندي بزيه الرسمي لمقاطع لثكنات ومواقع عسكرية موضوع آخر ويجب أن تخضع لضوابط أمنية وعسكرية".

من الجدير بالذكر أن فريق مركز الإعلام الرقمي رصد عدة حسابات لمنتسبي الجيش على تطبيق تيك توك وهم ينشرون مقاطع من حياتهم اليومية في داخل ثكناتهم العسكرية.