أول صورة تجمع محمد رمضان بمطرب إسرائيلي تشعل تويتر

احتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بصورة تجمع الممثل المصري محمد رمضان بمطرب إسرائيلي في الإمارات.

وظهر رمضان (32 عاما)، في صورة إلى جانب المطرب الإسرائيلي عومير أدام (27 عاماً) المعروف بتردده الدائم منذ شهور على الإمارات.

الصورة نشرها حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلي على تويتر معلقا بالقول : " الفن دوما يجمعنا.. عرض الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

الفن دوما يجمعنا.. عرض الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي 🇮🇱🇪🇬🇦🇪 pic.twitter.com/sv4X3r5nUb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 21, 2020

وفي وقت سابق اليوم، نشر المزروعي بحسابه على تويتر صورة تجمعه بالمصري رمضان والإسرائيلي آدام مصحوبة بتعليق "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل #دبي تجمعنا".

اشهر فنان في مصر مع اشهر فنان في اسرائيل #دبي تجمعنا ... pic.twitter.com/GVTgHMHiGB — حمد المزروعي (@uae_3G) November 21, 2020

وشن غالبية متابعي المرزوعي على تويتر هجوما كاسحاً على الصورة التي تجمعه برمضان والمطرب الإسرائيلي.

وكتب أحد المعلقين : "الطيور على أشكالها تقع..وجوه كالحه ..ضمائر ميته..أخلاق معدومه..لاخوف من الله ولا حياء منه وقد قيل فيهم إن لم تستحي فافعل ما تريد".

الطيور على أشكالها تقع..وجوه كالحه ..ضمائر ميته..أخلاق معدومه..لاخوف من الله ولا حياء منه وقد قيل فيهم ان لم تستحي فافعل ما تريد.. — M.A.H (@mmsh94) November 21, 2020

وعلق آخر بالقول : "وبالنسبة للمسجد الأقصي ولا بقي قضية ثانوية عندكم شويه خونه بلطجية رعاع مش هننسي أبدا محمد الدرة ولا كل الشهدا اللي ضحوا من أجل القضية".

وبالنسبه للمسجد الاقصي ولا بقي قضية ثانوية عندكم

شويه خونه بلطجيه رعاع

مش هننسي ابدا محمد الدره ولا كل الشهدا اللي ضحوا من اجل القضية — Mahmoud (@mandela_1994) November 21, 2020

وكتب ثالث: "ذلك شئ نأسف له كمصريين أحرار نحب أوطاننا بناء الأوطان ليس بالمشاهير ومهما فعلتم ستظل القدس عاصمة فلسطين الأبدية عربية ومهما فعلتم ستظل فلسطين قضية الشرفاء".

وذلك شئ نأسف له كمصريين أحرار نحب أوطاننا

بناء الأوطان ليس بالمشاهير ومهما فعلتم ستظل #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية عربيه

ومهما فعلتم ستظل #فلسطين_قضية_الشرفاء لأن #فلسطين_عربيه و #القدس_عاصمة_فلسطين pic.twitter.com/03TiLp2A1R — 🇪🇬 Ayman Elhosseini (@frasshiatt) November 21, 2020

وكتب أحد المعلقين مستغربا "غريب أن التصرف دا يطلع من محمد رمضان معقول كل دا بيدعي المثالية والوطنية المزيفة؟".

غريب ان التصرف دا يطلع من محمد رمضان 🤔🤔 معقول كل دا بيدعي المثاليه والوطنيه المزيفه👎👎👎👎 — ✨ (@yoya_aziz) November 21, 2020

وعلق آخر : " في الآخر هيطلع رمضان ويقول مكنتش أعرف إنه إسرائيلي".

ف الاخر هيطلع رمضان ويقول مكنتش اعرف انه اسرائيلي

ربنا يحشركم سوا ويجمعكم قولو امين — ™.A7meٌd ًEl 3ٓwa (@el_3wa) November 21, 2020

​يشار إلى أن إسرائيل كانت قد وقعت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقي سلام مع كل من الإمارات والبحرين برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.