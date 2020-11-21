ظهور صور جديدة... محمد رمضان ينشر فيديو بعد ورطته مع مشاهير إسرائيليين

حاول الفنان المصري محمد رمضان الدفاع عن نفسه بعدما أثارت صورة له مع مطرب إسرائيلي ضجة كبيرة على مواقع التواصل، بالتأكيد على أنه ليس هناك مجال كي يسال كل واحد عن جنسيته، إلا أن صورة جديدة أظهرته رفقة مطرب إسرائيلي آخر سكبت الزيت على النار مجددا.

وظهر الفنان المصري محمد رمضان، وهو يلتقط الصور مع عشرات المعجبين في دبي، مؤكدا أنه ليس هناك مجال كي يسأل كل واحد عن هويته وجنسيته، في إشارة للعاصفة التي أحدثتها صورة التقطت له وهو يعانق مطرباً إسرائيلياً.

ونشر رمضان مقطع فيديو على حسابه بموقع إنستغرام، يظهر فيه وهو يلتقط الصور مع عدد من الجماهير الذي اصطفوا لالتقاط الصور معه.

وكتب رمضان معلقاً : "مافيش (ليس هناك) مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه".

واستشهد الفنان المصري بالآية القرآنية "لكم دينكم ولي دين".

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

إلا أن مطرب إسرائيلي آخر باسم إلعاد تسفاني نشر صورة جديدة على حسابه بموقع انستغرام لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

View this post on Instagram A post shared by elad tsafany (@elad.tsa)

وكان حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية أثار ضحة خلال الساعات الأخيرة بعدما نشر صورة لمحمد رمضان المطرب الإسرائيلي عومير آدام، إلى جانب المغرد الإماراتي حمد المزروعي في دبي.

ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير #محمد_رمضان مع الفنان الاسرائيلي المتألق #عومر_ادام في دبي!! pic.twitter.com/M7r60l7k8E — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 21, 2020

الصورة ذاتها، نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، محتفيا بظهور النجم المصري مع المطرب الإسرائيلي.

ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير #محمد_رمضان مع الفنان الاسرائيلي المتألق #عومر_ادام في دبي!! pic.twitter.com/M7r60l7k8E — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 21, 2020

ولاحقا نشر المطرب الإسرائيلي ستوري على حسابه بموقع انستغرام مع صورة جديدة تجمعه بمحمد رمضان مع تعليق "مافيا مافيا مافيا"، بالإنجليزية.

وفي وقت متأخر من مساء اليوم، عاد حساب "إسرائيل بالعربية" مجددا ونشر صورة جديدة لمحمد رمضان لكن هذه المرة مع اللاعب الإسرائيلي المحترف في نادي النصر الإماراتي ضياء سبع.

وعلق "إسرائيل بالعربية" على الصورة " النجم المصري محمد رمضان مع لاعب منتخب إسرائيل لكرة القدم ضياء سبع في دبي".

النجم المصري محمد رمضان مع لاعب منتخب إسرائيل لكرة القدم ضياء سبع في دبي 🇮🇱🇪🇬 pic.twitter.com/jjjn29bFmH — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 21, 2020

وفي وقت سابق اليوم، قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي إن محمد رمضان أقسم له أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط صورة معه في الإمارات مطرب إسرائيلي، وذلك بعدما أثارت الصورة ضجة واسعة في البلاد.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع قناة صدى البلد: "تواصلت مع رمضان هاتفيا، وقالي أقسم بالله ما أعرف ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة".

وتابع أشرف زكي: "رمضان أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط معه الصورة إسرائيلي".

وأضاف "لا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان سيخونه، محمد مش بالغباء ده عشان يتصور مع إسرائيلي".

وأكد زكي على أن النقابة سوف تستدعي محمد رمضان للتحقيق في الأمر.

وفيما وضعت الصورة التي نشرها المزروعي وحساب "إسرائيل بالعربية، محمد رمضان في مرمى نيران رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا ظهوره مع المطرب الإسرائيلي، إلا أنه حاول الدفاع عن نفسه مقتبسا كلمات من أغنية المطرب محمد منير "حدوتة مصرية".

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، علق رمضان على الصورة قبل حذف البوست مرة أخرى، قائلًا: "لا يهمني اسمك ولا لونك، ولا ميلادك، يهمني الإنسان، ولو مالوش عنوان".

وأضاف محمد رمضان، "أنا لا أعلم أو أسال على أي إنسان يتصور معايا أو أتصور معاه، ومش بسأله على دينه أو جنسيته، وربنا خلقنا واحد"، بحسب ما نقلته الصحيفة.