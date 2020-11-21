تسجيل
23:17 GMT21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الفنان المصري محمد رمضان

    ظهور صور جديدة... محمد رمضان ينشر فيديو بعد ورطته مع مشاهير إسرائيليين

    © AFP 2020 / PIUS UTOMI EKPEI
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104458/10/1044581026_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_6555357bf3e82c91b3f087ff9fc46399.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202011211047266993-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%B7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86/

    حاول الفنان المصري محمد رمضان الدفاع عن نفسه بعدما أثارت صورة له مع مطرب إسرائيلي ضجة كبيرة على مواقع التواصل، بالتأكيد على أنه ليس هناك مجال كي يسال كل واحد عن جنسيته، إلا أن صورة جديدة أظهرته رفقة مطرب إسرائيلي آخر سكبت الزيت على النار مجددا.

    وظهر الفنان المصري محمد رمضان، وهو يلتقط الصور مع عشرات المعجبين في دبي، مؤكدا أنه ليس هناك مجال كي يسأل كل واحد عن هويته وجنسيته، في إشارة للعاصفة التي أحدثتها صورة التقطت له وهو يعانق مطرباً إسرائيلياً.

    ونشر رمضان مقطع فيديو على حسابه بموقع إنستغرام، يظهر فيه وهو يلتقط الصور مع عدد من الجماهير الذي اصطفوا لالتقاط الصور معه.

    وكتب رمضان معلقاً : "مافيش (ليس هناك) مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه".

    واستشهد الفنان المصري بالآية القرآنية "لكم دينكم ولي دين".

    إلا أن مطرب إسرائيلي آخر باسم إلعاد تسفاني نشر صورة جديدة على حسابه بموقع انستغرام لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

    View this post on Instagram

    A post shared by elad tsafany (@elad.tsa)

    وكان حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية أثار ضحة خلال الساعات الأخيرة بعدما نشر صورة لمحمد رمضان  المطرب الإسرائيلي عومير آدام، إلى جانب المغرد الإماراتي حمد المزروعي في دبي.

    الصورة ذاتها، نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، محتفيا بظهور النجم المصري مع المطرب الإسرائيلي.

    ولاحقا نشر المطرب الإسرائيلي ستوري على حسابه بموقع انستغرام مع صورة جديدة تجمعه بمحمد رمضان مع تعليق "مافيا مافيا مافيا"، بالإنجليزية.

    وفي وقت متأخر من مساء اليوم، عاد حساب "إسرائيل بالعربية" مجددا ونشر صورة جديدة لمحمد رمضان لكن هذه المرة مع اللاعب الإسرائيلي المحترف في نادي النصر الإماراتي ضياء سبع.

    وعلق "إسرائيل بالعربية" على الصورة " النجم المصري محمد رمضان مع لاعب منتخب إسرائيل لكرة القدم ضياء سبع في دبي".

    وفي وقت سابق اليوم، قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي إن محمد رمضان أقسم له أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط صورة معه في الإمارات مطرب إسرائيلي، وذلك بعدما أثارت الصورة ضجة واسعة في البلاد.

    وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع قناة صدى البلد: "تواصلت مع رمضان هاتفيا، وقالي أقسم بالله ما أعرف ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة".

    وتابع أشرف زكي: "رمضان أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط معه الصورة إسرائيلي".

    وأضاف "لا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان سيخونه، محمد مش بالغباء ده عشان يتصور مع إسرائيلي".

    وأكد زكي على أن النقابة سوف تستدعي محمد رمضان للتحقيق في الأمر.

    وفيما وضعت الصورة التي نشرها المزروعي وحساب "إسرائيل بالعربية، محمد رمضان في مرمى نيران رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا ظهوره مع المطرب الإسرائيلي، إلا أنه حاول الدفاع عن نفسه مقتبسا كلمات من أغنية المطرب محمد منير "حدوتة مصرية".

    وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، علق رمضان على الصورة قبل حذف البوست مرة أخرى، قائلًا: "لا يهمني اسمك ولا لونك، ولا ميلادك، يهمني الإنسان، ولو مالوش عنوان".

    وأضاف محمد رمضان، "أنا لا أعلم أو أسال على أي إنسان يتصور معايا أو أتصور معاه، ومش بسأله على دينه أو جنسيته، وربنا خلقنا واحد"، بحسب ما نقلته الصحيفة.

    انظر أيضا:

    لطيفة تعلق على زواج درة وتتحدث عن تصريحات محمد رمضان بـ"نمبر وان"
    أول صورة تجمع محمد رمضان بمطرب إسرائيلي تشعل تويتر
    محمد رمضان يقسم أنه لا يعرف "المطرب الإسرائيلي".. ونقابة المهن تستدعيه
    يخنق فيها محمد رمضان... المشاهد الأولى من أغنية "نمبر 2" لأحمد الفيشاوي
    الكلمات الدلالية:
    محمد رمضان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفلسطيني عيسى قسيسية يرتدي زي بابا نويل وشجرة عيد الميلاد، أثناء جلسة تصوير في البحر الميت، في عين بكيك، 15 نوفمبر 2020
    من أدنى نقطة على وجه الأرض..."بابا نويل الفلسطيني" يستعد لموسم الأعياد
    كويكب يقترب من الأرض
    كويكب يقترب من الأرض
    10 معلومات عن اليوم العالمي للرجل
    10 معلومات عن اليوم العالمي للرجل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك