صحفي يخترق اجتماعا سريا لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي... فيديو

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرتها الوزيرة عبر حسابها على موقع تويتر فقد استطاع الصحفي دانيال فيرلان الدخول عبر الفيديو للاجتماع.

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt — Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020

وتمكن دانييل فيرلان الذي يعمل بقناة RTL Nieuws الهولندية إلى الاجتماع بعد أن نشرت وزيرة الدفاع الهولندي عن طريق الخطأ بعض تفاصيل تسجيل الدخول عبر تويتر.

وبدأ المراسل التكنولوجي الذي فوجئ بشكل واضح في التلويح بمجرد أن أدرك أنه سُمح له بالدخول.

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفي: "هل تعلم أنك كنت دخلت إلى مؤتمر سري؟"

فأجاب فيرلان ضاحكا:

"نعم، نعم، أنا آسف. أنا صحفي من هولندا. أنا آسف لمقاطعة مؤتمركم، سأغادر".

فرد بوريل: "أنت تعلم أنها جريمة جنائية، أليس كذلك؟ من الأفضل أن تسجل خروج بسرعة قبل وصول الشرطة".