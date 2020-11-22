أكثر ماركات وموديلات السيارات موثوقية في العالم

أجرى القائمون على مجلة Consumer Reports الأمريكية، دراسة حول أكثر العلامات التجارية في صناعة السيارات، التي تحظى بموثوقية لدى الزبائن.

تصدرت القائمة شركة "مازدا" اليابانية برصيد 83 نقطة من أصل 100 نقطة، وفقا للخبراء، فإن النماذج الأكثر موثوقية هي: MX-5 Miata و CX-30 و CX-3.

واحتلت علامة "تويوتا" المرتبة الثانية في الترتيب برصيد 74 نقطة، وبحسب المختصيين فقط حظيت طرازات Prius و Corolla و Prius Prime، بالأكثر ثقة من انتاج الشركة لدى المستخدمين.

أما المركز الثالث فقد كان من نصيب شركة "لكزس" التي حصلت على 71 نقطة، وحظيت طرازات UX و NX و GX، على اهتمام أكبر.

كما احتلت الشركات العشرة الأولى شركات تصنيع السيارات مثل Buick و Honda و Hyundai و Ram و Subaru و Porsche و Dodge.

هذا ويستند التصنيف على بيانات 330 ألف سائق أبلغوا الباحثين بالمشكلات التي تم تحديدها بسياراتهم خلال العام الماضي، وتجمع المحصلة النهائية بين النتيجة والبيانات التي تم جمعها من أسس الإثبات، ومسح رضا المالك، ومعلومات سلامة السيارة، ثم ليقدم المحللون درجة شاملة.