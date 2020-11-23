محمد صلاح سلبي كورونا وكلوب يعلق

أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام حسني، يوم الأحد، تعافي محمد صلاح، نجم ليفربول من فيروس كورونا المستجد.

وقال حسني في تصريحات تلفزيونية: "صلاح خضع لمسحة صباح اليوم وجاءت سلبية، واللاعب خاض التدريبات مع المستبعدين من لقاء ليستر سيتي، وسيشارك في المران غدا بشكل طبيعي".

وفي نفس الصدد، قال المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إن "صلاح سيكون جاهزا لخوض المباراة المقبلة أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بعد تعافيه تماما من كوفيد-19"، وفقا لصحيفة "ميرور".

Mohamed Salah's Liverpool return date set as Jurgen Klopp confirms Covid test resulthttps://t.co/nMppXxYo80 — Mirror Football (@MirrorFootball) November 22, 2020

وغاب محمد صلاح عن مواجهتي منتخب مصر ضد توجو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بسبب إصابته بفيروس كورونا، كما تخلف عن مباراة فريقه يوم الأحد أمام ليستر سيتي، والتي حسمها الريدز بنتيجة (3-0).