الاستعداد لمهرجان "ألوان" في شرم الشيخ بمشاركة 700 شخصية

ينتظر المهتمون بقطاع الديكور والدهانات انطلاق فاعليات مهرجان "ألوان" في مدينة شرم الشيخ المصرية، المقرر تنظيمه في الفترة بين 20 و24 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إنه من المنتظر مشاركة 700 شخصية عامة من قيادات الشركات والغرف التجارية العربية والأفريقية ورجال المال والأعمال وكبار الشخصيات من العاملين والمهتمين بقطاع الدهانات والديكور، للاطلاع على أحدث التطورات الصناعية في هذا المجال.

ويسهم المهرجان في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري، دعما للصناعة والسياحة ممثلين من 10 دول منهم لبنان والعراق وسوريا والسعودية وليبيا ضيف شرف المهرجان هذا العام الى جانب مصر الجهة المنظمة.

من جانبه، صرح أشرف إبراهيم رئيس المهرجان بأن "ألوان" يعتبر "المنفذ الأكبر لشركات الدهانات والديكورات المصرية والذي يساهم بشكل كبير فى تصدير منتج الدهانات إلى دول المنطقة العربية".

وتابع رئيس المهرجان قائلا دور المهرجان يأتي تنفيذا لخطة الدولة للتوسع في قطاع الصناعة والتصدير خاصة أن الشركات المصرية تمتلك ما يكفي لتوفير كل احتياجات المشروعات القومية من منتجات وخامات تنافس المنتجات العالمية في الجودة والسعر.

ونجح المهرجان في دوراته السابقة في فتح باب التصدير إلى عدة دول عربية منها الجزائر والأردن والمملكة العربية السعودية وفلسطين وموريتانيا واليمن، وكان آخر نجاحاته هو توقيع برتوكول تعاون مع الغرفة التجارية الليبية لتكون للمنتجات المصرية الأولوية في مشروعات إعادة الإعمار.