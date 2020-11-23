استخراج عملة معدنية من أنف رجل بعد مرور أكثر من نصف قرن

قام أطباء في موسكو باستخراج جسم غريب من أنف رجل يبلغ من العمر 59 عاما، والذي رافقه طيلة حياته تقريبا.

وقالت وزارة الصحة في موسكو، جاء مريض إلى إحدى العيادات في زيلينوغراد، يشتكي من انقطاع التنفس الأنفي بقوة.

وتم إجراء الفحص في المستشفى بمساعدة التشخيص بالأشعة المقطعية، ليتبين أن أحد الممرات الأنفية للمريض مسدود تماما بواسطة جسم غريب.

وخضع الرجل في الحال لعملية جراحية، تم خلالها إزالة الجسم الغريب من تجويف الأنف، مع التنظيف نتيجة ترسب أملاح الفوسفات وكربونات الكالسيوم من مخاط الأنف حول الجسم الغريب الذي دخل الأنف، واتضح أن الجسم الغريب هو عملة معدنية.

وكما يتذكر الرجل، فقد أدخله في أنفه وهو في السادسة من عمره، وكان حينها يخشى إخبار والديه بالحادث.

وتحسنت حالة المريض وخرج الآن من المستشفى وتحسن تنفسه تنفسه بشكل ملحوظ.