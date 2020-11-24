احتفال غريب الأطوار لجلب الأمطار... مهرجان "الروث" الهندي... فيديو

"عيد ديوالي" هو حدث سنوي للهندوس يتميز بطقوس فريدة، يقوم المشاركون فيه برمي روث البقر على بعضهم تباركا به.

احتفل قرويون هنود خلال الأسبوع الماضي بمهرجان الأضواء أو ما يسمى "عيد ديوالي" في الهند، وهو حدث سنوي للهندوس يتميز بطقوس فريدة، حيث يقوم المشاركون فيه برمي روث البقر على بعضهم تباركا به واعتقادا منهم بأنه سيجلب الأمطار، وهذه الاحتفالات ترتبط بإلههم "بيريشوارا سوامي"، ويقوم الهندوس خلال هذه المناسبة بصنع وشراء مصابيح مصنوعة من روث البقر، وتعد المصابيح شيئا أساسيا لمهرجان "ديوالي"، وفق موقع"Thejakartapost".

"ويطلق القرويون الهنود على المصابيح الصغيرة مسمى "دياس" باللغة الهندية، وهي شيء أساسي لمهرجان "ديوالي"، ويعتقد بعض الهندوس أن الأبقار وكل ما تنتجه مقدس ومطهر، وهذا المهرجان فريد من نوعه حيث يعتقد السكان المحليون أن إلههم، بيريشوارا سوامي، ولد في فضلات البقر".

Faecal festival - cow dung fight brings Hindus 'good health' https://t.co/PeHlu1jkSW via @YouTube — Arab and Islamic Affairs شؤون عربية وإسلامية (@ArabandIslamic) November 21, 2020

وفي إطار الاحتفال بهذا اليوم، عرضت شبكة "thejakartapost" فيديو لبعض الشاحنات وهي تنقل روث البقر إلى القرى ثم يقوم الأهالي من الرجال والأطفال وأيضا السيدات بالتراشق بكرات من روث البقر إحياءً لهذا التقليد السنوي الذي يقوم به الهندوس، والقذف بروث الأبقار في مهرجان جوريهابا، يعتبر ختاما لأهم مهرجان في الهند، وهو مهرجان الأنوار.

وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد دعا من أجل حماية أكبر للبقر، حيث حظرت العديد من الولايات الهندية منذ فترة طويلة ذبحها من أجل اللحوم، وبالتوجه إلى طقس آخر من طقوس الهندوس، يقوم المصلون الهندوس بوضع "حطب" ثم يشعلوا النيران فيه خلال طقوس تعرف باسم "هوليكا دهان" والتي تعد جزءا من احتفالات مهرجان هولي في أحمد آباد، و"مهرجان هولى" يقام في شهر مارس على مدار عدة أيام ويمثل بداية الربيع، وذلك بنثر الألوان وترديد الأغانى والصلوات.

وبالنسبة لكثير من الهندوس، فإن المهرجان الذى يسمونه أيضا " مهرجان الألوان " و"مهرجان الحب" يبدأ في مارس من كل عام، ويعد فرصة للابتسامة والصفح وإعادة العلاقات التى انقطعت بين الأحبة والأقارب.

الجدير بالذكر أن عيد "ديوالي أو ديفالي" هو عيد ديني للهندوسية والسيخية يحتفل به في بداية فصل الشتاء ومعناه عيد الأنوار. وقد صادف السبت، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.