سوريا: 120 مشروعا وبحثا تطبيقيا في معرض المشاريع المتميزة بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

أقامت كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق بالتعاون مع كلية الهندسة المعلوماتية والكلية التطبيقية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وعدد من المؤسسات العلمية والجامعات الخاصة والشركات والفعاليات الاقتصادية، معرضا لمشاريع تخرج وأبحاث الطلاب المتميزة لعام2020.

والمعرض الذي يقام تحت عنوان (شراكة مجتمعية لغد مشرق) يستمر حتى الـ26 من الشهر الجاري ويهدف إلى تطوير اختراعات ومشاريع الطلاب وابتكاراتهم التطبيقية والبحثية لتصبح منتجا قابلا للتسويق وخلق فرص عمل للتواصل بين الشركات الصناعية وكل من الهيئة التعليمية المشرفة على المشاريع والطلاب الذين قاموا بتنفيذ المشاريع وتحقيق التواصل مع الجهات والشركات الراغبة في طرح مواضيع أو مشاريع لتطويرها في الأعوام التالية. نقلا عن وكالة "سانا".

وأعلنت سانا أن:

"مئة وعشرون مشروعا وبحثا تطبيقيا احتضنها المعرض الثالث لمشاريع تخرج وأبحاث الطلاب المتميزة لعام 2020 الذي تقيمه كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق بالتعاون مع كلية الهندسة المعلوماتية والكلية التطبيقية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وعدد من المؤسسات العلمية والجامعات الخاصة والشركات والفعاليات الاقتصادية".

وتتضمن فعاليات المعرض الذي افتتح أمس محاضرات تعريفية حول أنظمة الاتصالات الحديثة والمؤسسات العلمية والجامعات الراعية للمعرض.

الجدير بالذكر، أن كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية أحدثت عام 1962 كمعهد عال صناعي وتحولت إلى كلية عام 1972 استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 1972 وتضم ثمانية أقسام هندسية إضافة إلى قسم العلوم الأساسية وتعد من كبرى كليات جامعة دمشق حيث تضم ما يزيد على 17 ألف طالب وطالبة.