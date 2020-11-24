"الحكم لن يسجنه"... محامي زوج نانسي عجرم يعلق على إدانة موكله بالقتل 

أصدر قاضي التحقيق الأول في لبنان، نقولا منصور، قراره الظني بحق زوج الفنانة نانسي عجرم، فادي الهاشم، الذي يقضي بإدانته بجناية القتل.

وذكر الموقع الإلكتروني "في الفن"، مساء اليوم الثلاثاء، أن القرار بإدانة الهاشم بجناية القتل (المادة 547) يأتي معطوفا على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاما"، وإحالة الملف إلى محكمة الجنايات.

وقال غابي جورمانوس، محامي فادي الهاشم، إنهم "كانوا يتوقعون حكماً بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وقانونيا الحكمين يؤديان إلى نفس النتيجة وهي اللا عقاب، وإذا قمنا بقراءة المادة المعطوف عليها القرار تتطابق مع ما قاله فادي في التحقيقات".

وقرر قاضي التحقيق الأول ترك فادي الهاشم، رهن التحقيق لحين الاستماع إلى عدد من الشهود، واستكمال دراسة سجلات الاتصالات".

ويذكر أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، كان قد استمع سابقاً إلى زوج الفنانة نانسي عجرم، المدعى عليه في جريمة قتل السوري محمد الموسى، فيما قالت محامية أهل القتيل إن الهاشم والموسى أجريا عدة اتصالات ببعضهما بعضا قبل الواقعة.

وكانت فيلا نانسي عجرم في لبنان، كانت قد تعرضت للاقتحام، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، ‏سوري الجنسية، بغرض السرقة‎، في يناير/كانون الثاني الماضي.