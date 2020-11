بعد وداعه الأخير... كم مرة أعلن أندرتيكر اعتزال المصارعة؟

وجاء الإعلان خلال حفل اعتزاله الأخير، أول أمس الأحد، الذي أقيم ضمن مهرجان "سرفايفر سيريس".

وقضى "أندرتيكر" أكثر من 30 عاما في مزاولة المصارعة الحرة، ومع اعتزاله، أول أمس، اللعب، فإن قرار الاعتزال لم يكن الأول من نوعه الذي يعلن فيه اللاعب الأمريكي التوقف عن اللعب والاعتزال.

ورصدت صحيفة "اليوم السابع"، مساء اليوم الثلاثاء، المرات التي أعلن فيها "أندرتيكر" الاعتزال، حيث سبق للاعب الأمريكي اتخاذ هذا القرار في 3 مناسبات من قبل، وفي كل مرة كان يتراجع عن قرار الاعتزال.

أعلن أندرتيكر اعتزاله المصارعة، في يونيو/حزيران 2014، بعد هزيمته من بروك ليسنر في راسلمانيا 30، عندما أنهى الوحش ليسنر أسطورة انتصارات اللاعب الأمريكي، والتي استمرت بفوز في 21 نزال راسيلمانيا، ولكنه عاد للمصارعة مرة أخرى في 2016.

فيما عاد أندرتيكر في أبريل/نيسان 2017، ليعلن اعتزاله بعد هزيمته من رومان رينز، في نزال بلا قوانين، أقيم بينهما في عرض "راسلمانيا 33" فى أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وكان شرط الفوز بالنزال هو تثبيت أكتاف الخصم أو إجباره على الاستسلام مع عدم تطبيق قاعدة "عدم الأهلية" أو العد 10 عدات على المصارع خارج الحلبة.

كما أعلن النجم الأمريكى اعتزاله للمصارعة الحرة خلال الحلقة الأخيرة من الفيلم الوثائقى " The Last Ride, The Undertaker, 55"، التى تم عرضها فى 22 يونيو/حزيران 2020، عندما قال أندرتيكر: "إنه الوقت المناسب للرحيل عن الحلبة، ليس لدى حافز، ولا شيء أثبته مرة أخرى، ولا إنجاز أجرى خلفه، أنا في النقطة التى يجب أن يبتعد راعي البقر عندها عن الحلبة، لم يعد أمامي شيء لأنجزه، واللعبة تغيرت، وحان الوقت ليأتي شباب جدد، ويبدو أنه الوقت المناسب للابتعاد".

فيما أسدل الستار عن المصارع الأمريكي "أندرتيكر" أول أمس الأحد، للمرة الأخيرة.

وكانت آخر مباراة يشارك فيها أندرتيكر في النسخة الـ36 من مهرجان "راسلمانيا" السنوي، أمام المصارع الأمريكي، إيه جي ستايلز.

يشار إلى أن أندرتيكر اسمه الحقيقي هو مارك كالاواي، وهو متزوج حاليا من المصارعة السابقة، ميشيل ماكول التي أنجب منها طفلين.