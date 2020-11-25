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    تطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي

    ميزة جديدة في "سناب شات" تتيح جوائز تصل لمليون دولار

    © AP Photo / Richard Drew
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    أتاح تطبيق "سناب شات" للتواصل الاجتماعي، عن ميزة جديدة تشبه إلى حد كبير تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة.

    الميزة التي أطلق "سناب شات" اسم "Spotlight"، وتمكن مستخدمي التطبيق من متابعة ومشاهدة الفيديوهات التي ينشرها رواد التطبيق.

    سناب شات
    © REUTERS / Thomas White
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    وحدد "سناب شات" الدول التي ستتاح فيها الميزة الجديدة بـ 10 دول هي "الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، النرويج، كندا، السويد، ألمانيا، فرنسا، نيوزيلندا، والدنمارك"، على أن تصل إلى المستخدمين في باقي البلدان خلال وقت قريب.

    وتقول الشركة إن الميزة الجديدة ستقوم بفترة مقاطع الفيديو التي تنتهك قواعد المجتمع، مثل (نظريات المؤامرة)، المحتوى المضلل، خطاب الكراهية، المحتوى البذيء، التنمر، التحرش، والعنف)، ولن تساعد على انتشارها، وفقا لموقع "تيك كرانش".

    وأكدت الشركة أنها ستقدم جوائز تصل لمليون دولار للمستخدمين فوق سن 16 عاما كجوائز مادية يومية، تمنح لأصحاب المحتوى الذي يلتزم بمعايير "سناب شات" ويصل إلى أقصى عدد مشاهدات.

    وأشار "سناب شات" إلى تلك الجوائز ستظل متاحة حتى نهاية عام 2020.

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    الكلمات الدلالية:
    تطبيق سناب شات, سناب شات, ميزة جديدة
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