الأهلي المصري يحسم الجدل بشأن مغادرة موسيماني النادي

كشفت إدارة النادي الأهلي المصري حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية حول تلقي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عرضا من الدوري الإماراتي للرحيل عن الأهلي.

وأفادت وكالة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، بأن النادي الأهلي نفى هذه الأنباء، جملة وتفصيلا، مؤكدا أن ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

ونقلت عن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، أن موسيماني مستمر مع الفريق ولم يتلق عروضا من الإمارات أو غيرها، فالمدير الفني جاء للأهلي منذ شهرين تقريبا بعقد مدته موسمين، ولديه طموح كبير وخطة شاملة لتحقيق أحلامه مع الفريق وقيادة الأهلي لتحقيق البطولات المحلية والقارية.

وتابع عبد الحفيظ:

لا أعلم سر كل هذه الشائعات قبل أيام من نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك، وموسيماني ليس أمامه عروض خارجية ولا يفكر في هذا الأمر تماما، فما يشغله هو حصد لقب أفريقيا مع الأهلي.

وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، قد تولى تدريب الأهلي المصري بعد رحلة تدريب جيدة مع صن داونز الجنوب أفريقي، استمرت لمدة ثماني سنوات، حصد خلالها عدة ألقاب محلية بجانب بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016 على حساب الزمالك المصري.

ويشار إلى أن تصريحات عبد الحفيظ جاءت على خلفية ما تردد من أنباء عن عرض إماراتي لموسيماني قبل 48 ساعة من نهائي القرن بين الأهلي والزمالك، المقرر له مساء الجمعة المقبلة، على استاد القاهرة الدولي.