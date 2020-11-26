برلماني بريطاني يريد تعيين ديفيد بيكهام وزيرا للرياضة

تم الكشف عن رغبة البرلماني البريطاني جورج أوزبورن، في منح ديفيد بيكهام رتبة النبلاء وجعله وزيرا للرياضة.

كشف سير كريج أوليفر، مدير العلاقات العامة لرئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كاميرون، عن رغبة جورج أوزبورن مستشار كاميرون في تعيين النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام وزيرا للرياضة في 2013 خلفا للوزير هيو روبرتسون الذي كان يشغل المنصب في أولمبياد لندن 2012.

وتم رفض المقترح آنذاك خشية أن يتطلب المنصب الوزاري من بيكهام المثول في البرلمان للدفاع عن قضايا رياضية معقدة. وفقا لما نشره موقع "ديلي ميل".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" : " تم الكشف عن رغبة جورج أوزبورن في منح ديفيد بيكهام رتبة النبلاء وجعله وزيرا للرياضة".

George Osborne 'wanted to make David Beckham sports minister', sources say https://t.co/DmsmhSUmuo — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 26, 2020 وشارك في حفل الافتتاح وأضاف أوليفر:

«المناقشات جرت في 7 أكتوبر 2013، بعد 5 أشهر من اعتزال بيكهام اللعب، ورغبت إدارة كاميرون في تعزيز شعبية حزب العمال بتعيين بيكهام وزيرا».