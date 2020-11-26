برلماني بريطاني يريد تعيين ديفيد بيكهام وزيرا للرياضة

كشف سير كريج أوليفر، مدير العلاقات العامة لرئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كاميرون، عن رغبة جورج أوزبورن مستشار كاميرون في تعيين النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام وزيرا للرياضة في 2013 خلفا للوزير هيو روبرتسون الذي كان يشغل المنصب في أولمبياد لندن 2012.
وتم رفض المقترح آنذاك خشية أن يتطلب المنصب الوزاري من بيكهام المثول في البرلمان للدفاع عن قضايا رياضية معقدة. وفقا لما نشره موقع "ديلي ميل".
وقالت صحيفة "ديلي ميل" : " تم الكشف عن رغبة جورج أوزبورن في منح ديفيد بيكهام رتبة النبلاء وجعله وزيرا للرياضة".
ويذكر أن بيكهام ساعد في استضافة الأولمبياد وشارك في حفل الافتتاح وأضاف أوليفر:
George Osborne 'wanted to make David Beckham sports minister', sources say https://t.co/DmsmhSUmuo— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 26, 2020
«المناقشات جرت في 7 أكتوبر 2013، بعد 5 أشهر من اعتزال بيكهام اللعب، ورغبت إدارة كاميرون في تعزيز شعبية حزب العمال بتعيين بيكهام وزيرا».
الجدير بالذكر مؤخرا، كشفت صحيفة «الميرور» تعاقد النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام (45 عاما) للظهور في لعبة بلاي سيتشن «فيفا 21» كلاعب أيقونة مقابل 40 مليون إسترليني لـ3 سنوات، ويمكن شراء اللاعب الأيقونة في اللعبة باستخدام عملات خاصة باللعبة، شأنه في ذلك شأن الأسطورة البرازيلي بيليه، والإنجليزي جاري لينيكر.© REUTERS / HANNAH MCKAY
وأجر بيكهام في هذا العقد أكبر مما حصل عليه بقميص اليونايتد (100 ألف إسترليني أسبوعيا)، وعقده مع ريال مدريد، وعقده مع جالاكسي (25 مليون إسترليني لـ5 سنوات).
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)