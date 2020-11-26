الكشف عن نسبة مناعة سكان موسكو ضد كورونا

قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن نحو 50 % من سكان موسكو لديهم مناعة سكانية ضد فيروس كورونا، مما يشير إلى أنهم محميون إلى حد ما من هذه العدوى.

وأكد سوبيانين على هواء قناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم الخميس:

"بالنسبة لمناعة السكان، التي يتحدث عنها جميع العلماء والمتخصصين، فإنه ووفقا لما تظهره الدراسات التي أجريت في موسكو، يمتلك نحو 50% من سكاننا بالفعل استجابة مناعية ضد فيروس كورونا، وهذه مناعة الخلايا التائية، والأجسام المضادة، وما إلى ذلك. هناك دراسة كبيرة بما يكفي أجريت في موسكو، تقول إن خمسين في المئة من سكان موسكو نظريًا محميون بالفعل إلى حد ما أو أقل من فيروس كورونا".

وأشار في الوقت نفسه إلى أنه لا توجد ضمانات بعدم حدوث عودة العدوى في المستقبل، مشيرًا إلى أن تطعيم السكان يظل العنصر الأهم في مكافحة العدوى.

ومدد سيرغي سوبيانين القيود السارية في العاصمة الروسية بسبب ازدياد أعداد مرضى "كوفيد-19" بعد انتشار الموجة الثانية للوباء، حتى 15 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتشمل هذه الإجراءات نظام العزل المنزلي للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى "العمل عن بعد" لما لا يقل عن 30% من موظفي الشركات العاملة في موسكو.

في الوقت نفسه، ستستمر المؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية في العمل كما المعتاد.

وفقًا لسوبيانين، لا يزال الوضع في العاصمة متوتراً.

قال سوبيانين في منشور عبر مدونته الشخصية: "الآن هناك تجانس تدريجي لديناميكيات النمو، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن الانتقال إلى انخفاض في معدل الإصابة، يستمر نظام الرعاية الصحية في العمل تحت عبء ثقيل للغاية".