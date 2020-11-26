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    المطرب المصري بهاء سلطان

    بهاء سلطان يكشف حقيقة منعه من دخول نقابة قراء القرآن

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    أوضح المطرب المصري بهاء سلطان، اليوم الخميس، حقيقة ما أشيع حول منعه من الانضمام إلى نقابة قراء القرآن.

    ونفى المطرب في بيان نشره بحسابه على فيسبوك أن يكون قد تقدم بالأساس بطلب للحصول على عضوية النقابة.

    وقال بهاء سلطان الذي أعلن أنه أتم حفظ القرآن مؤخرا: "أود أن أتقدم بالشكر للدكتور أحمد كريمة ونقيب القراء محمد حشاد، وأوضح الالتباس الحاصل حيث إن بعض الصحفيين أخذوا كلامهم على غير محمله، وصدروا للناس أنهم يمنعوني من دخول النقابة، وهذا ما أنفيه نفيا قاطعا وجازما، وعار كليا عن الصحة".

    وأضاف "لذلك وجب أن أوضح أنني لم أطلب يوما أن أنضم إلى جمعية قراء القرآن الكريم، مع أنه شرف كبير لي، وشرف يتطلع إليه الصغير قبل الكبير".

    واختتم المطرب: "كل اللي يعرفني يعلم إني أبسط من كدا، وإني حبيت أشارك جمهوري جزء من حياتي الخاصة والتي أعتبرها حق من حقوقهم، أن يسمعوا فنانهم المحبوب يشاركهم الابتهالات والتواشيح الدينية، وبعض من آيات القران الكريم الذي يقرأها على مواقع التواصل الإجتماعي، أشكركم للحب والدعم .. وربنا يقدرني وأسعدكم بقدر ما في قلبي لكم".

    ومؤخرا نقلت مصادر مقربة من سلطان بأن إنتاجه خلال الفترة المقبلة سوف يقتصر على "الابتهالات والأناشيد الدينية والفن الهادف".

    وفي وقت سابق اليوم قال محمد حشاد نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، إنه لا يمكن أن تمنح النقابة عضويتها لشخص يجمع بين الغناء وقراءة القرآن.

    وأضاف حشاد، في تصريح لموقع "مصراوي": "ادعى البعض أنني قلت إن المطرب بهاء سلطان يمكنه الجمع بين الغناء وقراءة القرآن ويحصل على عضوية النقابة، هذا لا يمكن أن يحدث".

    وتابع: "حال تقدم المطرب للحصول على عضوية النقابة لابد أن تنطبق عليه الشروط، ويتوقف عن الغناء".

    ونفى نقيب القراء أن يكون قد دعا المطرب لزيارة نقابة القراء، مضيفا "ما قلته إن النقابة ترحب بأي شخص يحصل على عضويتها طالما تنطبق عليه الشروط".

    ومؤخرا، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمطرب بهاء سلطان يتلو آيات من القرآن الكريم، وزعموا انضمامه إلى نقابة القراء.

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    الكلمات الدلالية:
    القرآن الكريم, مطرب
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