انتصار السيسي تكشف عن الطعام المفضل للرئيس المصري

كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي، عن الطعام المفضل له، وذلك خلال لقاء تلفزيوني.

وقالت انتصار السيسي، خلال لقاء في برنامج "صاحبة السعادة" من تقديم الفنانة إسعاد يونس، إن الرئيس يحب الاهتمام بالتفاصيل في كل شيء، ويحب معرفة كل شيء في المكان المتواجد به.

وعن طعام الرئيس المفضل، قالت: "أكلته المفضلة الخضار نحن عائلة تقليدية، فالجميع في البيت يحب الخضار، بجانب طبق السلطة فهو أمر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه ويجب أن تكون كافة المكونات به"، وأكملت: "جميع أفراد العيلة بتحب الحلويات الشرقية جداً، وخاصة الكنافة والبسبوسة".

وكشفت انتصار السيسي أنها لم تكن تجيد الطبخ وقت زواجها من الرئيس المصري، وأنه من علمها الطبخ ببال طويل.

وتناول حديث انتصار السيسي، لأول مرة عن جوانب من حياتها الخاصة، في ظهور إعلامي نادر لها.

وقالت السيسي إن طبيعة زوجها الرئيس المصري لم تتغير منذ الزواج، مشيرة إلى أنه يتسم بالحنان الشديد على كل أسرته الكبيرة، والتي تشمل والدته وإخوته، وذكرت أنها وزوجها تجمعهما صلة قرابة، موضحة أن والدته هي ابنة خالة والدتها.