عالمة أحياء: الطيور يمكن أن تنقل عدوى "كوفيد-19" بين مزارع المنك

كشفت عالمة الأحياء، ماريا فورونتسوفا، اليوم الأحد، أن الطيور بإمكانها أن تكون الناقل لعدوى كوفيد-19 بين مزارع المنك.

موسكو - سبوتنيك. وقالت فورونسوفا لوكالة سبوتنيك: "من غير الواضح تماماً كيف تنتقل الفيروسات بين مزارع المنك. يعتبر أن الطيور تنقلها على كفوفها. كان هناك بحث أكد أن طيور النورس تجلس على الوحل والبراز وتتسخ وتصبح حاملات ميكانيكية للفيروس. لكن ممكن أن تكون طيور أخرى".

وكانت مزارع المنك في العديد من الدول قد تعرضت لعدوى فيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة، حيث اكتشفت أولاً في هولندا. ومن أبرز الأحداث في هذا الصدد قرار السلطات الدنماركية القضاء على جميع حيوانات المنك التي قد تكون حاملة لفيروس "كوفيد-19" المتحور ومسؤولة عن نقله إلى البشر التي يصل عددها إلى مليون حيوان.

في سياق متصل، تحدثت أنتشا بارانوفا، الأستاذة في كلية بيولوجيا الأنظمة بجامعة جورج ميسون، على موقع يوتيوب عن العمل العلمي القادم بشأن التغيرات في فيروس كورونا في جسم المنك في الدنمارك.

وأكدت أنه يمكن أن تثير المنك المصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" موجة جديدة من الوباء. وأن السلالة الجديدة أكثر خطورة.

وخلص الباحثون إلى أن السلالة الجديدة من الفيروس المأخوذة من الحيوانات تختلف عن الأصل بأربع طفرات، ولهذا اكتسبت خصائص جديدة.