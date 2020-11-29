وفاة أحد أبطال "حرب النجوم"

توفي الممثل البريطاني ديفيد براوز، الذي اشتهر بدور دارث فيدر في فيلم "حرب النجوم" في الثلاثية الكلاسيكية، عن عمر يناهز 86 عاما.

أكد وكيل الممثل توماس بوينغتون، أن براوز مات بسبب مرضه، بحسب ما نشرت وكالة Bowington Management.

وقالت الوكالة على حسابها على تويتر "ببالغ الأسف والحزن المفجع لنا ولملايين المعجبين حول العالم نعلن وفاة ديفيد براوز عن عمر يناهز 85 عاما".

It's with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world, to announce that our client DAVE PROWSE M.B.E. has passed away at the age of 85. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8 — Bowington Management (@BowingtonM) November 29, 2020

واكتسب براوز شهرة عالمية في ثلاثية حرب النجوم الأصلية لجورج لوكاس (1977-1983). الممثل "ارتدى زي" البطل، وكان صوت الشخصية الممثل الأمريكي جيمس إيرل جونز.

قبل لعب دور دارث فيدر ، برز براوز في المملكة المتحدة كأول ممثل يلعب دور البطولة في حملة السلامة على الطرق في برنامج Green Cross Code.

كان للممثل ظهور رائع في A Clockwork Orange ، وظهر أيضًا في أفلام مثل "Frankenstein "، و"the Monster from Hell، و"Horror of Frankenstein".

كما وشارك براوز أيضا في رفع الأثقال، وساعد في إعداد الممثل كريستوفر ريف لدور سوبرمان.