انتصار الحضارة... إعادة افتتاح متحف الموصل

أعيد افتتاح ثاني أكبر المتاحف في العراق، والممثل بمتحف الموصل والذي تعرض للنهب من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي بالإضافة لعمليات التخريب التي طالت أجزاء منه.

ودمر الإرهابيون القطع الأثرية التي يرون أنها تصور الآلهة والأصنام الزائفة، وكان المتحف أحد الأهداف الرئيسية في المدينة.

هذا ويحتوي المتحف على العديد من الآثار التي تعود إلى السومريين، وهي إحدى الحضارات البشرية الأولى التي عاش شعبها على ضفاف نهري دجلة والفرات منذ حوالي 3000 عام.

وكانت المنحوتات والفخاريات وألواح الكتابة المسمارية التي تعود إلى هذه الحضارة من بين الأعمال التي دمرها تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول).

وأعيد افتتاح المتحف جزئيا في يناير/كانون الثاني 2019، عندما أقيم معرضا للفن المعاصر بعنوان "العودة إلى الموصل'' في قاعة الاستقبال.

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Victory for civilisation: Museum where ISIS thugs infamously destroyed ancient treasures reopens in Iraq

Mosul Museum in Iraq has reopened, six years after it was ransacked by ISIS and — Gized (@MyGized) November 29, 2020

ومع ذلك، ظل جزء كبير من المبنى مغلقا أثناء استمرار أعمال الترميم أثناء عرض الأعمال على الجدران الفاصلة.

الآن، يمكن للزوار الوصول إلى المبنى، بينما يتم عرض الأعمال الفنية في جميع أنحاء المساحة الرئيسية، بحسب ما نقلت "الديلي ميل".

ويعرض المتحف بعض المنحوتات التي تم تدميرها، بالإضافة لعدد من القطع الأصلية، والتي تم تهريبها من العراق وبيعها لجمع الأموال للمجموعة.