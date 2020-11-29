"حبيب الملح" يحجز الطاولة المفضلة لمارادونا في مطعمه مدى الحياة... فيديو

قام الطاهي التركي الشهير، نصرت غوكشيه، والملقب بـ"حبيب الملح"، بحجز طاولة خاصة للنجم الأرجنتيني المتوفي، دييغو مارادونا، تخليدا لرحيله.

وقام نصرت بحجز طاولة باسم الأرجنتيني مدى الحياة في أحد فروع مطاعمه والواقع في دبي.

ونشر الطاهي على صفحته الخاصة على إنستغرام، مقطع فيديو يظهر من خلال طاولة وقد وضعت عليها عبارة "محجوز"، بالإضافة لصورة الأرجنتيني، وشمعة قانم غوكشيه بإضائتها.

وأرفق المقطع المصور بعبارة "كانت هذه طاولتك المفضلة.طاولة مارادونا محجوزة للأبد".

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هذا وكان التركي قد نشر في وقت سابق مقطعا مصورا لزيارة النجم الأرجنتيني الى مطعمه.

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وعانى مارادونا في الآونة الأخيرة من أزمات صحية، وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع. وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس يوم الأربعاء.

وغادر لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.