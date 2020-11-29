رئيس الزمالك الجديد يكشف ما سيفعله مع مدرب الفريق واللاعبين بعد خسارة أفريقيا

كشف رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، المستشار أحمد بكري، اليوم الأحد، ما سيحدث مع مدرب الفريق، جيمي باتشيكو بعد خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال بكري في تصريحات تلفزيونية، أن إداراته المؤقتة ستفعل كل ما هو مطلوب لتسيير أمور فريق الكرة والحفاظ عليه، لأنه هو ما يهم ملايين الجماهير.

وأضاف، أنه سيجتمع على الفور مع أعضاء اللجنة المؤقتة، حتى لا يتعرض فريق الكرة لأي تأثير. مشيرا إلى أن الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو باق، وسيتم التعاقد مع لاعبين جدد وفقا لاحتياجاته.

واعتبر رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك أن الفريق الأبيض خط أحمر وأن الزمالك سيمضي إلى الأمام ولن يقترب منه أحد، ولن يتأثر بأي شيء يحدث، وهذه رسالتي لجماهير القلعة البيضاء".



ووعد بكري الجماهير بإعادة الزمالك إلى الساحة من جديد بشكل محترم، وأنه سيحافظ على هذا الكيان.

كانت وزار الشباب والرياضة المصرية، أعلنت رسميا، مساء اليوم الأحد، حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه.

وأوضحت الوزارة، أن قرارها يأتي في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية.