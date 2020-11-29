في ليلة تكريم مارادونا نابولي يسحق روما برباعية.. صور

وارتدى لاعبو نابولي قمصان تشبه تلك التي ترتديها الأرجنتين تكريما لقائد الفريق الراحل دييغو مارادونا.
ومنح لورينتسو إنسيني التقدم لصاحب الأرض من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 30، واحتفل بالركض إلى مقاعد بدلاء فريقه للحصول على قميص مارادونا وتقبيله.
👕🔟💙 pic.twitter.com/wIqEbovENe— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 29, 2020
وأضاف فابيان رويز ودريس ميرتنز وماتيو بوليتانو ثلاثية في الشوط الثان،ي ليسقط روما لأول مرة بجميع المسابقات هذا الموسم.
وكانت الخسارة الوحيدة لروما هذا الموسم عندما اعتبر خاسرا أمام فيرونا، لإشراكه أحد اللاعبين بشكل غير قانوني.
وكما كان الحال في جميع مباريات الدوري هذا الأسبوع وقف الفريقان دقيقة حدادا على مارادونا الذي قضي سبعة مواسم رائعة مع نابولي، وتوقفت المباراة في الدقيقة العاشرة من أجل توجيه التحية لأسطورة منتخب الأرجنتين.
Il Capitano omaggia Diego Armando Maradona sotto le Curve A e B— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 29, 2020
Diego 💙 pic.twitter.com/gg25C4Y9Cm
وتوفي مارادونا بسبب سكتة قلبية عن عمر 60 عاما، يوم الأربعاء الماضي.
ورفع نابولي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس متفوقا بفارق الأهداف على روما.
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