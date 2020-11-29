في ليلة تكريم مارادونا نابولي يسحق روما برباعية.. صور

شحق نادي نابولي على نظيره روما بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وارتدى لاعبو نابولي قمصان تشبه تلك التي ترتديها الأرجنتين تكريما لقائد الفريق الراحل دييغو مارادونا.

ومنح لورينتسو إنسيني التقدم لصاحب الأرض من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 30، واحتفل بالركض إلى مقاعد بدلاء فريقه للحصول على قميص مارادونا وتقبيله.

وأضاف فابيان رويز ودريس ميرتنز وماتيو بوليتانو ثلاثية في الشوط الثان،ي ليسقط روما لأول مرة بجميع المسابقات هذا الموسم.

وكانت الخسارة الوحيدة لروما هذا الموسم عندما اعتبر خاسرا أمام فيرونا، لإشراكه أحد اللاعبين بشكل غير قانوني.

وكما كان الحال في جميع مباريات الدوري هذا الأسبوع وقف الفريقان دقيقة حدادا على مارادونا الذي قضي سبعة مواسم رائعة مع نابولي، وتوقفت المباراة في الدقيقة العاشرة من أجل توجيه التحية لأسطورة منتخب الأرجنتين.

Il Capitano omaggia Diego Armando Maradona sotto le Curve A e B



Diego 💙 pic.twitter.com/gg25C4Y9Cm — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 29, 2020

وتوفي مارادونا بسبب سكتة قلبية عن عمر 60 عاما، يوم الأربعاء الماضي.



ورفع نابولي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس متفوقا بفارق الأهداف على روما.