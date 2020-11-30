5 عادات تساعد على فقدان الوزن في الشتاء وتشعرك بالدفء

تؤدي درجات الحرارة المنخفضة في فصل الشتاء والبحث عن الشعور بالدفء إلى الشعور الزائد بالجوع، مما يجعل الشخص يتناول كميات كبيرة من الطعام.

كميات الطعام الكبيرة خاصة في ظل قلة الحركة بسبب البرودة الشديدة والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا تؤدي حتما إلى زيادة الوزن بدرجة كبيرة.

وفي السطور التالية نقدم 5 وصفات تساعدك على المحافظة على وزنك والتخلص من الدهون خلال فصل الشتاء.

تناول البروتين

يساعد البروتين على تعويض الشعور بالجوع حيث يجعلك تشعر بالامتلاء، كما يحافظ على نسبة السكر بالدم وتنظيم مستويات الطاقة بالجسم وبناء العضلات.

تناول الحساء

يجعلك الحساء تشعر بالدفء فهو يمدك بالطاقة الحرارية المطلوبة، إلى جانب ذلك النوعيات منخفضة السعرات الحرارية منه تساعد على فقدان الوزن، وفقا لموقع "إن دي تي في فود".

لا تأكل الوجبات السريعة

تسبب الوجبات السريعة في زيادة الوزن في فصل الشتاء لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات والدهون، لذلك ينصح بتناول الوجبات الصحية المعدة في المنزل.



اشرب الشاي الأخضر

إذا كنت تبحث عن مشروب يشعرك بالدفء وفي نفس الوقت يساعد على التخلص من الوزن الزائد فهو الشاي الأخضر، أو شاي البابونج.

ممارسة التمارين

بعدما تتناول وجبات ومشروبات صحية تقلل بنسبة كبيرة نسبة الدهون والكربوهيدرات، يكون للتمارين الرياضية مفعول السحر في القضاء على الوزن الزائد، مثل تمارين الكارديو واليوجا.