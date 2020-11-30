القنصلية السعودية في هونغ كونغ تحذر رعاياها من حمل هذا الشيء

حذرت القنصلية السعودية في هونغ كونغ رعاياها من حمل أو إدخال أحد الأغراض المستخدمة في الدفاع عن النفس.

وقالت القنصلية في تغريدة بحسابها على تويتر: "تنبه القنصلية أن حكومة هونغ كونغ تمنع حمل أو إدخال الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه وتجرم حامله بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت".

تنبه القنصلية أن حكومة #هونج_كونج تمنع حمل او إدخال الصاعق الكهربائي بجميع انواعه وتجرم حامله بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت.@KSAMOFA — Saudi Consulate - Hong Kong (@KSAconsulateHK) November 30, 2020

والصاعق الكهربائي أو المسدس الصاعق هو سلاح كهربائي صمم بالأساس لإيقاف حركة شخص ما من دون أن يتسبب ذلك في أضرار جسمية بالغة؛ ويستعمل أفراد الشرطة هذا السلاح في معظم الدول.

ويوصف الصاعق الكهربائي بأنه البديل "الأقل فتكا" من الأسلحة النارية، لذلك تستخدمه أجهزة الشرطة فى معظم الدول فى تفريق المظاهرات أو القبض على المجرمين.

لكن دراسات حذرت من أن الصاعق الكهربائي يؤثر بالسلب على صحة القلب وقد يؤدى إلى سكتة قلبية ثم الوفاة.