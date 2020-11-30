السعودية... تفاعل واسع مع فيديو نشره فايز المالكي لجندي مبتور القدمين على "الحد الجنوبي"

حظي فيديو نشره الفنان السعودي فايز المالكي لجندي فقد قدميه خلال الحرب في اليمن، ومازال مشاركا ضمن قوات التحالف العربي المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة بتفاعل واسع.

ويظهر الفيديو الذي نشره المالكي بحسابه على تويتر جنديا بُترت قدميه من فوق الركبة، يسير متكئا على يديه وسط الجنود في منطقة جبلية.

وكتب المالكي: "المشهد أكبر من أي تعليق".

وقال أحد المتابعين، معلقا: "ومع الأسف كان فيه أعضاء في مجلس الشورى (السعودي) رافضين إسقاط القروض عنهم".

ومع الأسف كان فيه أعضاء في مجلس الشورى رافضين أسقاط القروض عنهم — أبو فهد (@Ahmed_Alr15) November 29, 2020

وكتبت أخرى: "وإذا تقاعد أعطوه 3 آلاف (يال)".

واذا تقاعد عطوه ٣ الالف 💔 — SA🇸🇦 (@s12ii9) November 29, 2020

وعلق الإعلامي السعودي محمد النجمي على الفيديو، قائلا: "لكل من يسأل عن جنسية هذا البطل، هو من أبطال المشاركين بعاصفة الحزم (الشرعية اليمنية) ولكن لا فرق بين سعودي وإماراتي وكويتي وبحريني ويمني أصيل. شاهد كتفه بكتف أحد أبطال سلمان الحزم وكأنها رسالة تقول هنا الأمان هنا الحزم هنا السعودية العظمى شكراً أبطال التحالف".

لكل من يسأل عن جنسية هذا البطل هذا بطال من أبطال المشاركين بعاصفة الحزم(الشرعية اليمنية)



ولكن لافرق بين سعودي واماراتي وكويتي وبحريني ويمني اصيل



شاهد كتفه بكتف احد ابطال سلمان الحزم وكأنها رسالة تقول هنا الأمان هنا الحزم هنا السعودية العظمى #شكراً ابطال التحالف pic.twitter.com/5gcBsPnK05 — الإعلامي محمد النجمي صديق الشهداء (@yyyyyyyhjsyyyyy) November 30, 2020

لكن أحد المغردين رد على النجمي، قائلا: "سلامتك ياغالي هذا من أبناء الوطن ومن أبناء جيزان وآخر اسمه حنش صحح معلوماتك ياغالي وكان طلب منه زيارة زملائة والبقاء بجانبهم".

سلامتك ياغالي هذا من أبناء الوطن ومن ابناء جيزان واخر اسمه حنش صحح معلوماتك ياغالي وكان طلب منه زيارة زملائة والبقاء بجانبهم pic.twitter.com/qkpACRhPOi — 𝓐𝓑𝓞 𝓢𝓐𝓡𝓗 (@ABOSARA_T) November 30, 2020

وكتب آخر: " بمجرد إحالته إلى التقاعد التقدير والتعاطف سيذهب وسوف يكون في عداد المنسيين . ومن أراد أن يتأكد فليتذكر إسستثنائهم بـ 500 ريال غلاء المعيشة بدلاً من 1000 ريال وحال المتقاعدين عامة وحقوق متقاعدى المنطقة الشرقية خاصة منذ 40 سنة يطالبون بها وحتى بصدور أحكام تنفيذ لم تُنفذ".

بمجرد إحالته الى التقاعد التقدير والتعاطف سيذهب وسوف يكون في عداد المنسيين . ومن أراد أن يتأكد فليتذكر إسستثنائم ب 500 ريال غلاء المعيشة بدلاً من 1000ريال وحال المتقاعدين عامة وحقوق متقاعدى المنطقة الشرقية خاصة منذ 40 سنة يطالبون بها وحتى بصدور أحكام تنفيذ لم تُنفذ . — فائز آل عمرو (@doicdsj) November 30, 2020

وعلق سادس: "يعجز اللسان عن وصف هذا المشهد هذا البطل الحقيقي وهذه هي الفئه التي يجب أن نفخر بها ونتداولها لنستشعر عظمة من يدافع عن دينه ووطنه بدلا من بعض مشاهير الفلس".

اللهم عوضه خير يارب ياكريم وارفع شأنه هو وكل حامين هذا البلد العظيم ..

يعجز اللسان عن وصف هذا المشهد

هذا البطل الحقيقي وهذه هي الفئه التي يجب ان نفخر بها ونتداولها لنستشعر عظمة من يدافع عن دينه ووطنه بدلا من بعض مشاهير الفلس 🇸🇦 — Ramadan (@Ramzahrani) November 30, 2020

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب قوات "أنصار الله" (الحوثيين) الذين يسيطرون على صنعاء.