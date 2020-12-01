"مسليات" تدمر الدايت ابتعد عنها

ولكن ليست كل أنواع "المسليات" تساعد على إنقاص الوزن، فربما يتسبب بعضها في كثير من الأحيان بزيادة الوزن بطريقة كبيرة.

إليك أبرز الوجبات الخفيفة التي تدمر نظام الدايت الخاص بك:

الحليب المضاف إليه الشوكولاتة

كوب واحد من الحليب المضاف إليه الشكولاتة كفيل أن يدمر نظام الدايت، لما فيه من سعرات حرارية عالية جدا تصل إلى 140 سعرة حرارية، بالإضافة إلى 280 ملجم من الصوديوم و12 جراما من السكر.

الدونات

تحتوي الدونات على مئات السعرات الحرارية والدهون، وهو ما يجعلها تقضي على أي تقدم في نظام الدايت الخاص بك، فكل قطعة بها 350 سعرة حرارية و18 جراما من الدهون، بالإضافة إلى 21 جراما من السكريات و380 ملجم من الصوديوم.



الزبادي الخالي من الدسم

يعتقد الكثير من الناس أن الزبادي منزوع الدسم، يساعد بصورة كبية على التخلص من الوزرن الزائد ويساعد في نظام الدايت، ولكن الحقيقة أن الشركات الغذائية تضيف إليه نسبة عالية من السكر عند تصنيعه، لذلك يفضل استبداله بالزبادي اليوناني، لأنه خال من الدهون والسكريات، وفقا لموقع "إيت زيس".

زبدة الفول السوداني

ملعقتان فقط من زبدة الفول السوداني كفيلة أن تجعل جسمك يحصل على عشرات الجرامات من الدهون، لما تحتوي عليه من نسبة عالية من السكر خاصة الأنواع المنكهة بالشوكولاتة أو العسل أو القرفة.