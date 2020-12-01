السودان... وفاة المطرب حمد الريح بعد إصابته بكورونا

غيّب الموت، فجر اليوم الثلاثاء، المطرب السوداني الشهير ونقيب الفنانين السابق حمد الريح عن عمر ناهز الـ 80 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وصباح أمس، ناشد حمد الريح جمهوره بالدعاء له ولمصابي كورونا بالشفاء، واصفا المرض بـ "الخطير والفتاك"، بحسب صحيفة "السوداني" الخاصة.

وحمد الريح واحد من أبرز المطربين الذين ساهموا في تطوير الأغنية السودانية وهو من مواليد الخرطوم عام 1940.

بدأ ظهوره الفني عام 1957 في الحفلات العامة، إلا أنه وإلى جانب الغناء مارس الفنان الراحل رياضة كرة القدم، ولعب لنادي المريخ السوداني أواخر خمسينات القرن الماضي.

وسبق أن تولى حمد الريح منصب نقيب الفنانين السودانيين بين عامي 2010 و2012.

وترك الراحل العديد من الأغاني البارزة التي ما زال السودانيون يتغنون بها مثل "يا ماريا" و"الرحيل" و"الساقية"، و"الصباح الجديد" و"أسكني يا جرح"، وغيرها.

ونعى الكثير من المطربين والملحنين السودانيين حمد الريح، من بينهم عبد الكريم الكابلي، والنور الجيلاني، وأنصاف فتحي، ومهاب عثمان.