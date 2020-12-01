نسخة كورية من "لا كاسا دى بابل" قبل عرض الجزء الأخير

نقل موقع ديدلاين الأمريكي عن شبكة نتفلیکس أنها تعمل على إنتاج نسخة كورية من مسلسل "لاكاسا دي بابل"، بينما يتم العمل حاليا على إنتاج الجزء الخامس والأخير من النسخة الإسبانية.

وقد جذب الجزء الرابع 65 مليون مشاهد في أول 4 أسابيع من عرضه في أبريل/ نيسان الماضي.

والمسلسل عبارة عن حلقات عن جريمة يقوم بها مجموعة من الأشخاص لسرقة دار السك الملكية في إسبانيا.

والمسلسل يكتبه أليكس بنا الذي يشاركة أيضا كمنتج في النسخة الكورية، التي يتولى إخراجها كيم هونج سن والذي أخرج عدة مسلسلات سابقة.