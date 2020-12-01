صور جديدة لحمل عارضة الأزياء جيجي حديد

نشرت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد، مجموعة من الصورالجديدة لحملها بعد أشهر من ولادتها لابنتها على موقع "إنستغرام".

وتظهر جيجي حديد في شهر أغسطس/ آب الماضي، وهي حامل في شهرها الثامن، مع زوجها زين مالك، الذي يحتضن بطنها، وفق ما جاءت به صحيفة "الإنديبندت" البريطانية.

وظهر زوجها في صورة ينظر إلى عيني جيجي ويضع ذقنه على بطنها. كما كتبت جيجي حديد في منشور لها "أغسطس بانتظار ابنتنا". هذه الصورة الخاصة هي فرصة للمعجبين لمشاهدة مراحل الولادة.

وشارك الزوجان هذه الصور مع جمهورهم ومتابعيهم، وعبرا عن إحساسهما بانتظار مولودتهما التي لم يعلنا عن اسمها إلى غاية الآن. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gigi Hadid (@gigihadid)

وقالت جيجي إن "طفلتنا هنا، بصحة جيدة وجميلة"، "إن محاولة التعبير عن شعوري بالكلمات ستكون مهمة مستحيلة. الحب الذي أشعر به لهذا الإنسان الصغير يتجاوز فهمي. ممتنة لمعرفتها، وفخورة أنها لي، وشكرا على الحياة التي سنعيشها معا".