تسمية ملعب سان باولو التابع لنادي نابولي لكرة القدم باسم مارادونا

أعلن محافظ نابولي، لويجي دي ماجيستريس، اليوم الثلاثاء، أنه ستتم رسميا تسمية ملعب سان باولو، التابع لنادي نابولي لكرة القدم، باسم دييغو مارادونا، وذلك قبل إجراء المباراة المقبلة.

موسكو - سبوتنيك. ونقل موقع "توتونابولي دوت نت" عن دي ماجيستريس، قوله: "أشعر بأنني أستطيع أن أقول إن المباراة المقبلة في نابولي ستقام رسميا على أرض ملعب دييغو أرماندو مارادونا. وفي يوم الجمعة سنوافق على قرار المجلس".

وسيستضيف "نابولي" في المباراة القادمة على أرضه يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر "ريال سوسيداد" الإسباني في دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

هذا وتوفي أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو مارادونا يوم الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 60 عاما متأثرا بسكتة قلبية في منزله بمنطقة تيغري في الضواحي الشمالية لبوينس آيرس. ولعب الأرجنتيني لنابولي من 1984 إلى 1991 وفاز مرتين بالبطولة الإيطالية مع الفريق، كما فاز بكأس الاتحاد الأوروبي. وتم إعلان مارادونا مواطنًا فخريًا لنابولي، وسحب رقم 10 من التداول في نابولي خلال حياة لاعب كرة القدم.