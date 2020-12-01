الهزيمة الثانية خلال 5 أيام... الزمالك يودع كأس مصر بثلاثية من طلائع الجيش.. فيديو

تلقى نادي الزمالك المصري هزيمة ثقيلة على يد نظيره طلائع الجيش، في مباراة قبل النهائي لمسابقة كأس مصر.

وتأهل طلائع الجيش إلى المباراة النهائية للمسابقة، بعدما تغلب على الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، بثلاثة أهداف لهدف واحد، ليلتقي بالنادي الأهلي المصري، في نهائي كأس مصر 2020.

أحرز ثلاثية الطلائع أحمد سمير هدفين، فى الدقيقتين 36 و95 وعمرو مرعي فى الدقيقة 113، بينما أحرز شيكابالا هدف الزمالك الوحيد فى الدقيقة 45+2.

#طلائع_الجيش إلى نهائي كأس مصر بالفوز على #الزمالك 3/1

أحرز ثلاثية الطلائع أحمد سمير هدفين فى الدقيقتين 36 و95 وعمرو مرعى فى الدقيقة 113.. بينما أحرز شيكابالا هدف الزمالك الوحيد فى الدقيقة 45+2 pic.twitter.com/7LRvsbPXMv — WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 1, 2020

ويعد هذا التأهل هو الأول لطلائع الجيش الذي لم يسبق له التواجد في المباراة النهائية لكأس مصر من قبل، وذلك بعد تغلبه على النادي الزمالك، الذي تلقى هزيمة كبيرة من غريمه التقليدي، الأهلي، الجمعة الماضي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يشار إلى أن المباراة النهائية لكأس مصر ستقام يوم السبت القادم، في ملعب سيحدده اتحاد الكرة المصري في وقت لاحق.