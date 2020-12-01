إعلامية كويتية تعتذر لأحمد بدير بعد تنمرها عليه.. فيديو

قدمت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، اعتذارها للفنان المصري، أحمد بدير، بعدما تنمرت عليه ووصفته بـ"الأقرع" قبل عدة أيام.

ونشرت العيدان مقطع فيديو لها، اليوم الثلاثاء، عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، أبدت فيه اعتذارها للفنان أحمد بدير، معتقدة أن ما صرحت به من قبل كان مزحة.

وأوضحت العيدان أنها رأت الفنان المصري وهو يتألم من تصريحاتها السابقة، ووصفه بـ"الأقرع"، وأنها "بدأت الموضوع كمزحة وهو أخذها على محمل شخصي"، مبدية عدم تخوفها من القضية التي رفعها عليها أحمد بدير، مشيرة إلى أنها "تخاف من الله".

وقالت الإعلامية الكويتية:

أنا أعتذر لك لأني سمعت صوتك وأنت متألم، والرجوع للحق فضيلة، وأنا بدأت الموضوع كدعابة، وأنت أخذت الموضوع بشكل مختلف، وأنا أعتذر لك من أجل رب العالمين فقط، لا أريد أن نكون أمام رب العالمين خصوم، حقك عليّ لو أنا جرحتك، وهذا خوفا من الله فقط.

وقال أحمد بدير في تصريحات تلفزيونية، إنه لم يتم توجيه إهانة له بمثل هذا الشكل على الإطلاق، متابعا:

لا أهتم إطلاقا من انتقاد تمثيلي أو أدواري أو عدم إعجابي بما أقدمه من أعمال.

وكانت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، شنت هجوما على أحمد بدير، بعدما شاركت صورة له وابنته سارة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وعلقت معها: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع".

وأثار التعليق غضب سارة أحمد بدير، التي ردت بدورها على هجوم مي العيدان، وأكدت لها أن والدها نجم كبير من نجوم الوطن العربي، ولا أحد سيسمح لها أن تتحدث عنه نصف كلمة، وأنه علمها رفض التنمر بجميع أشكاله.