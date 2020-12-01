هدف مباراة ليفربول وأياكس (1-0) في دوري أبطال أوروبا

سجل الشاب كيرتس جونز، هدف الفوز في الدقيقة 58 ليتفوق ليفربول المبتلى بالإصابات 1-صفر على أياكس أمستردام في أنفيلد، ويضمن التأهل للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وأخطأ أندريه أونانا حارس أياكس في التعامل مع كرة عرضية طويلة من نيكو وليامز، ومرت أعلى منه لتصل إلى جونز (19 عاما)، الذي أجاد في تحويلها بلمسة واحدة إلى داخل المرمى.

وجاء الهدف بعد فترة قصيرة من اقتراب أياكس من التقدم في النتيجة عن طريق ديفيد نيريس الذي سدد كرة ارتدت من القائم بعدما أنقذ الحارس الشاب كويفين كيليهر تسديدة نصير مزراوي.



وأنقذ كيليهر، الذي ظهر في دوري الأبطال لأول مرة بعد إصابة الحارس الأساسي أليسون بيكر، فرصة خطيرة في اللحظات الأخيرة بعد ضربة رأس قوية من البديل المخضرم كلاس-يان هنتيلار.

ولدى ليفربول 12 نقطة من خمس مباريات ويتصدر المجموعة الرابعة.