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    مسلسل زي الشمس - شهر رمضان، 2019

    رسالة مؤثرة من وفاء عامر لدينا الشربيني بعد شائعات انفصالها عن عمرو دياب

    © Photo / MBC MASR
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    وجهت الفنانة المصرية وفاء عامر رسالة إنسانية مؤثرة إلى زميلتها الفنانة دينا الشربيني، بعد شائعات عن انفصالها عن المطرب الملقب بالهضبة عمرو دياب.

    ونشرت وفاء عمر صورة للشربيني على حسابها بموقع إنستغرام، وكتبت عليها، "أنت موهوبة وممثلة شاطرة ربنا معاكي، ومخلصة ربنا معاكي يا جدعة، لقيتني عايزة أكتب كده".

    مسلسل زي الشمس - شهر رمضان، 2019
    © Photo / MBC MASR
    تقارير: عمرو دياب ينفصل عن دينا الشربيني ويطردها... ما علاقة إنعام سالوسة
    وعلقت أيضا الفنانة عبير منير على ما كتبته وفاء عامر قائلة: "هي فعلا كده ربنا يكرمها ويكرمك يا أجدع إنسانة".

    كشفت تقارير مصرية، الأسبوع الماضي، عن تدهور العلاقة بين الفنان المصري، عمرو دياب، والفنانة، دينا الشربيني، والتي قد تشهد على الفصل الأخير في علاقتهما.

    وأكدت مصادر أن الأيام القليلة الماضية شهدت خلاف كبير بين "الثنائي"، انفصلا على إثره بشكل تام عن بعضهما البعض، بل وطلب عمرو دياب من دينا الشربيني وقتها أن تغادر شقته في فندق "الفورسيزون" في العاصمة المصرية القاهرة.

    وأشارت المصادر إلى الانفصال تم بعدما طلبت دينا الشربيني من عمرو دياب أكثر من مرة أن تكون العلاقة بينهما زواجا رسميا، وبحفل زفاف يحضره الجميع.

    وتابعوا أن "دينا الشربيني ترى أنها ضحت كثيرا باستمرارها في علاقة بهذا الشكل، بينما كان يرى عمرو دياب أنه أضاف لدينا الشربيني كثيرا، بداية من مساعدتها لتصدر أعمال درامية في أهم موسم في العام، وهو الموسم الرمضاني، ووضع اسمها في الصفوف الأولى".

    ولم يؤكد أي من الطرفين عمرو دياب أو دينا الشربيني حتى لحظة كتابة هذه الشطور ارتباطهما رسميا، إلا أنهما لا يفترقان ويظهران مع بعضهما في كل حفلاته وأعماله وحتى في إجازاته.

    يشار إلى أن عمرو دياب وضع الموسيقى التصويرية لمسلسلاتها التلفزيونية "زي الشمس" و"لعبة النسيان"، اللذان عرضت في رمضان 2019 و2020.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    دينا الشربيني, علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب, عمرو دياب
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