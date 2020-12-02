أبل تكشف عن أفضل تطبيقات عام 2020 لأجهزة آيفون وآيباد وماك

كشفت شركة "أبل" الأمريكية، عن أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2020، لأجهزة آيفون وآيباد وماك.

وبحسب ما نشره موقع "راسيسكايا غازيتا"، قامت الشركة الأمريكية بتسمية أفضل التطبيقات لعام 2020 لأجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك". حيث كانت طلبات التعليم عن بعد والنشاط البدني وأوقات الفراغ شائعة بشكل خاص.

على سبيل المثال، أصبح تطبيق التمارين الرياضية "ويك أوت" Wakeout الأفضل لجهاز آيفون لهذا العام، والذي يسمح لك بالتدريب أثناء الحجر المنزلي بسبب كورونا.

وتم تسمية تطبيق (لعبة) "غينشين إمباكت" Genshin Impact من المطور الصيني "مي هو يو" miHoYo بلعبة العام.

وحددت التطبيق الأفضل لأجهزة آيباد لهذا العام باسم "زووم" Zoom ، والذي أصبح شائعًا بشكل لا يصدق في عام 2020.

أما لعبة العام على آيباد فهي لعبة بطاقات "ليجيند أوف رانيتير" Legends of Runeter التي تدور أحداثها في عالم "ليغ أوف ليجيندس" League of Legends.

تطبيق أجهزة ماك لهذا العام رائع، حيث كانت "ديسكو إيليسيوم" Disco Elysium هي لعبة العام. بالنسبة لـ "أبل تي في بلاس"، أطلقوا خدمة "ديسني +"، ولعبة "داندارا تريلس أو فير" Dandara Trials of Fear.

على "أبل ووتش" Apple Watch، حصل "إنديل" Endel على لقب تطبيق العام، والذي يمكن استخدامه لإعادة إنتاج أصوات مختلفة، مثل صوت البحر. وتطبيق "سنيكي ساسكواتش" Sneaky Sasquatch هو أفضل لعبة آركيد من Apple لهذا العام.

وفازت التطبيقات والألعاب التالية في فئة اختيار المحررين:

يساعد تطبيق شاين Shine المستخدمين على الاعتناء بصحتهم الروحية، ويوسع برنامج Explain Everything Whiteboard إمكانيات التعلم عن بعد، وصمم Caribu للتواصل مع أحبائهم، وتم ومنح تطبيق "بوكيمون غو" Pokémon GO فرص جديدة للعب في المنزل، وبمساعدة من الأمم المتحدة فإن تطبيق "شير ذا ميل" ShareTheMeal يمكن أن تشارك في الأعمال الخيرية.

هذا العام ، ستمنح أبل جائزة أفضل مصممي التطبيقات وميدالية لأول مرة. وهي مصنوعة من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة 100٪.