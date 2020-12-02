لتجنب مشاكل خطيرة... عناصر غذائية تساعد في زيادة عدد خلايا الدم الحمراء

يصاب العديد من الأشخاص بحالة فقر الدم، والتي هي حالة طبية خطيرة تعني بشكل عام أن عدد خلايا الدم الحمراء يكون منخفضا في الدم.

تعرف خلايا الدم الحمراء بكونها المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى مختلف أنحاء الجسم، وعندما يكون عددها منخفضا، يجب أن يعمل الجسم بجهد أكبر لتوصيل الأكسجين إلى الخلايا والأنسجة، وذلك بحسب تقرير صحي نشره موقع "تايمز أوف إينديا".

ويترافق هذا الأمر مع العديد من الاضطرابات مثل الشعور بالتعب والإرهاق والاكتئاب، والولادة المبكرة لدى النساء الحوامل، وخطر الإصابة بالعدوى، والكثير من الاضطرابات الأخرى.

ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال تضمين العناصر الغذائية التي تساعد في إنتاج المزيد من كريات الدم الحمراء.

وذكر التقرير 5 عناصر غذائية يجب أن تكون جزءا أساسيا من النظام الغذائي، وتشمل:

الأطعمة الغنية بالحديد: يعد نقص الحديد سببا شائعا لفقر الدم، وللتغلب على ذلك يجب تناول المزيد من الأطعمة الغنية به مثل اللحوم الحمراء والبقوليات والبيض والفاصوليا والفواكه المجففة.

إذ تساعد هذه المغذيات على زيادة إنتاج الهيموغلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء، والذي بدوره يسهم في زيادة عدد كريات الدم الحمراء في الدم.

حمض الفوليك: حمض الفوليك هو نوع من فيتامين "ب"، وهو ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء والبيضاء في نخاع العظام.

ويستخدم الجسم حمض الفوليك لإنتاج الهيم، وهو مكون أساسي للهيموغلوبين، لذا يمكن أن يسبب نقص هذه المغذيات في منع نضوج خلايا الدم الحمراء.

وتعد الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ والبازلاء والعدس بعض المصادر الممتازة لحمض الفوليك.

فيتامين ب 12: يلعب فيتامين ب 12 دورا مهما في تكوين كرات الدم الحمراء، يمكن أن يؤدي نقص هذه المغذيات إلى نمو غير طبيعي لكرات الدم الحمراء ومنع نموها، وهو ما يسمى بفقر الدم الضخم الأرومات.

تتشكل هذه المغذيات بشكل أساسي في منتجات الألبان ومصادر الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم الحمراء والأسماك والمحار.

النحاس: لا يساعد النحاس بشكل مباشر في إنتاج كرات الدم الحمراء، ولكنه يساعد كرات الدم الحمراء للوصول إلى الحديد المطلوب لتكرار نفسها.

ويمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالنحاس مثل المحار والكرز والأسماك إلى تسهيل إنتاج كرات الدم الحمراء.

فيتامين سي: تماما مثل النحاس، لا يؤثر فيتامين سي بشكل مباشر على إنتاج كرات الدم الحمراء، ولكنه يحسن امتصاص الحديد في الجسم.

يمكن أن يساعد إقران الأطعمة الغنية بفيتامين سي مع مصدر الحديد غير الهيم جسمك على امتصاص المزيد من الحديد.