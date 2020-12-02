الموت يغيب اللاعب المغربي محمد أبرهون بعد صراع مع المرض

توفي اليوم اللاعب المغربي محمد أبرهون، اللاعب السابق للمنتخب الوطني ونادي المغرب التطواني، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 31 سنة.

وقد نعت فرق مغربية عديدة وفاة اللاعب محمد أبرهون. ومن جهتها تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخالص تعازيها الحارة لأسرة المرحوم. وقامت بنشر تغريدة مرفقة بصورة له عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها السيد فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأسرة المرحوم محمد أبرهون الذي وافته المنية يومه الأربعاء 2 دجنبر 2020. pic.twitter.com/kQqRBR7oDb — FRMF (@FRMFOFFICIEL) December 2, 2020

وقد تدرج الراحل محمد أبرهون في فئات المغرب التطواني، كما مثل المنتخب الوطني المغربي وخاض تجارب احترافية في البرتغال وتركيا. وفقا لما نقلته صحيفة "هسبريس" المغربية.