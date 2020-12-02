روسيا تخطط لزيادة إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" محليا وعالميا

قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن روسيا تخطط لزيادة إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" في جميع أنحاء البلاد وحول العالم.

وقال موراشكو خلال عرض، اليوم الأربعاء، على هامش جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة:

"سنزيد إنتاج اللقاحات في روسيا وحول العالم".

يذكر أن موراشكو، صرح في وقت سابق، بأن فاعلية اللقاحات الروسية ضد "كوفيد -19" تزيد عن 90 في المئة، لكن ليس لدى الجميع نفس المستوى من الاستجابة المناعية.

وكانت روسيا قد أعلنت، في آب/ أغسطس الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19". وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك-V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".