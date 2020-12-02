بعد فيديو أثار جدلا... "نايكي" تواجه انتقادات واسعة في اليابان

تعرضت شركة "نايكي" الأمريكية لانتقادات واسعة في اليابان بعد تقديمها فيديو يتحدث عن التمييز العرقي في اليابان.

وأوردت وكالة "بي بي سي" أن شركة نايكي الأمريكية لإنتاج الملابس والأحذية والأدوات الرياضية تعرضت لانتقادات واسعة بعد فيديو عن التمييز العرقي في اليابان.

وأظهر الفيديو "التجربة الواقعية" لثلاثة لاعبي كرة قدم شبان من خلفيات إثنية مختلطة. وحصد حوالي 25 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي وحوالي 80 ألف مشاركة.

وأثارت القضية الرأي العام في اليابان الذي لم يتعود على مناقشة مثل هذه المسائل الحساسة مثل العرق، إذ إن البعض تساءل إن كان ينبغي قبول علامة تجارية أجنبية في الأسواق اليابانية.

بدوره أكد فرع الشركة في اليابان أن الإعلان يسلط الضوء على كيفية "تغلب الناس على صراعتهم ونزاعاتهم اليومية بهدف المضي قدما نحو المستقبل من خلال الألعاب الرياضية".

وجاءت بعض التعليقات على شكل انتقادات حيث ذكرت أن نايكي بالغت في حجم التمييز إذ ذهبت إلى القول إنه من غير العدل أن تُخص اليابان بالتمييز. وهدد مستخدمون آخرون بمقاطعة منتجات نايكي.

وورد في إحدى التعليقات: "كأنهم يحاولون القول إن هذا النوع من التمييز في كل مكان باليابان".

بنفس الوقت كانت هناك تعليقات إيجابية وحملت عنوان "المستقبل لا ينتظر"، لتسليط الضوء على قضية العنصرية.

حول هذا الموضوع قال مورلي روبرستون، وهو صحفي ياباني أمريكي إن "العديد من اليابانيين لا يريدون أن تقول لهم أصوات أجنبية كيفية تغيير أسلوب حياتهم".

وأردف الصحفي: "لكن إذا أظهر أجنبي فهما عميقا للثقافة اليابانية أو القواعد اليابانية، فإن هؤلاء اليابانيين ذاتهم الذين يشعرون بالإساءة سيغمرون هذا الشخص بالمديح".

واعتبر ستيف ماك-جينز، مؤلف كتاب "ركوب الموجة الأسيوية: كيف تنجو من صعوبات النظام العالمي الجديد وتزدهر فيه" أن الإعلان "هدف أتى بنتائج عكسية".

وقال: "إنهم يسلطون الضوء على نحو فج على موضوع يشعر العديد من الأشخاص أنه ينبغي ألا يُسمح بطرحه أمام الضيوف. إن نايكي سجل هدفا واضحا ضد شباكه".