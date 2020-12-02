مجرم يقاطع رقصة فتاة في بث على "تيك توك".. مشهد يوثق جريمة لم تكتمل... فيديو

سجل بث مباشر قامت به فتاة عن طريق الصدفة لحظات مخيفة لجريمة حصلت داخل منزلها، لكن ولحسن الحظ لم تكتمل.

قالت امرأة من ماريلاند الأمريكية إنها كانت "مستعدة للموت لمدة لحظات" أثناء تسجيلها مقطعا راقصا على تطبيق الفيديو الشهير "تيك توك".

واقتحم رجل منزل الفتاة الأمريكية أثناء قيامها بالرقص وتسجيل مقطع ونشره على صفحتها في "تيك توك".

قالت الفتاة، هانا فيفيريت، في تصريح لها، إنها كانت تسجل إحدى رقصاتها عندما صعد رجل يدعى رودريغيز جوميز إلى شرفة الطابق الثاني من شقتها في هاجرستاون وفتح الباب ودخل عليها.

وبحسب "إن بي سي نيوز" تم إلقاء القبض على أنجيل مويسيس رودريغيز جوميز (36 عامًا) للاشتباه في ارتكابه أعمال سطو واعتداء وتهما أخرى بعد قيامه بعملية الاقتحام.

وركضت الفتاة إلى رواق المبنى وصرخت في وجه الرجل ووجهت هاتفها باتجاهه لتلتقط مشاهد من الحدث.

وتظهر مشاهد الفيديو رجل يقف داخل باب المنزل المطل على الشرفة في الطابق الثاني، ليتراجع ويغلق الباب.

وقالت إدارة شرطة في بيان إن رودريغيز جوميز ألقي القبض عليه بعد يومين للاشتباه بارتكاب أعمال سطو من الدرجة الثالثة والرابعة واعتداء من الدرجة الثانية ومطاردة وتدمير متعمد للممتلكات.