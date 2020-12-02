"الكاف" ينشر فيديو لأجمل أهداف بطولة دوري أبطال أفريقيا

ونشر الكاف على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، فيديو لأجمل عشرة أهداف للبطولة التي فاز بها النادي الأهلي المصري، للمرة التاسعة في تاريخه.

وجاءت من بين أجمل تلك الأهداف، أربعة لنادي الزمالك، وصيف البطولة، وهدفان فقط للنادي الأهلي.

ومن بين الأهداف العشرة في المباراة النهائية للبطولة، هدف شيكابالا، لاعب الزمالك المصري، وهو الهدف الوحيد للفريق في المباراة، فيما جاء الهدف الثاني للاعب الأهلي، محمد مجدي قفشة، وهو هدف الفوز الغالي للفريق.

وحصد النادي الأهلي، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لقبه الأفريقي التاسع، بفوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

افتتح عمرو السولية التهديف للأهلي في الدقيقة الخامسة، ثم عادل محمود عبد الرازق شيكابالا النتيجة في الدقيقة 31 من زمن المباراة. ​ولكن محمد مجدي "قفشة" تمكن من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

​ويعد فوز الأهلي باللقب القاري هو الأول منذ سبع سنوات خاض فيها الفريق الأحمر أكثر من نهائي ولم يحالفه الحظ. ​كما أن ذلك النهائي كان تاريخيا بكل المقاييس، لأنه لأول مرة في تاريخ البطولة خاض النهائي فريقان من بلد واحد.